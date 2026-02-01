قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دور مصري حاسم في حماية غزة.. وأحمد موسى يكشف كواليس المواجهة مع إسرائيل
التعادل الإيجابي يحسم مباراة الفتح والحزم في الدوري السعودي
بعد حجب «روبلوكس» في مصر.. القصة كاملة لمخاطر اللعبة على النشء
موعد تطبيق الزيادة الجديدة في أسعار السجائر| تفاصيل
الأوقاف: تنسيق مع التنظيم والإدارة للتعاقد مع دفعة جديدة من الأئمة والعمال
رمضان 2026 .. شريف منير يجسد شخصية قيادي إخواني فى مسلسل "رأس الأفعى"
خطوة بخطوة.. متحدث الصحة يكشف كيف يتم إدارة ملف قرار العلاج على نفقة الدولة
التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين مولودية الجزائر وسانت ايلو
الكونفدرالية الأفريقية| صلاح مسن يحرز هدف تعادل المصري في شباك الزمالك
مشهد نادر.. طيران الاحتلال يحلّق على ارتفاع منخفض في جنوب لبنان
اهتمام فرنسي سويسري للتعاقد مع مدافع الأهلي.. تفاصيل
خبير استراتيجي: ضربة إيران كانت وشيكة .. وتركيا تدخلت لوقف التصعيد
اقتصاد

أفضل بنك يبيع الدولار في مصر اليوم

سعر الدولار
سعر الدولار
علياء فوزى

يستعرض موقع “صدى البلد” الإخباري، سعر الدولار في مصر ختام تعاملات اليوم الأحد الأول من فبراير 2026، وفقا لآخر تحديثات البنوك العاملة في مصر.

وصعد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك العربي الإفريقي لنحو:

 47.30 جنيه للشراء و 47.40 جنيه للبيع 

بلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي نحو  47.18 جنيه للشراء و 47.28 جنيه للبيع.

وارتفع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك القاهرة لنحو 47.13 جنيه للشراء و 47.23 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك الأهلي الكويتي نحو 47.12 جنيه للشراء و 47.22 جنيه للبيع.

ارتفع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنوك( إتش إس بي سيHSBC، الأهلى المصري، مصر، الأهلي الكويتي، قطر الوطني، ميد بنك، فيصل الإسلامي،  التعمير والإسكان، العقاري المصري العربي، التنمية الصناعية، نكست) لنحو 47.10 جنيه للشراء و47.20 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنوك (المصرف العربي، التجاري الدولي CIB)نحو 47.09 جنيه للشراء و47.19 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنوك (قناة السويس، المصرف المتحد، الإسكندرية، الشركة المصرفية العربية) لنحو 47.08 جنيه للشراء و47.18 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنوك (كريدى أجريكول، البركة، أبوظبي الأولى، أبوظبي التجاري، الكويت الوطني) نحو 47.05 جنيه للشراء و47.15 جنيه للبيع.

ارتفع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك الإمارات دبي الوطني لنحو 47 جنيه للشراء و47.10 جنيه للبيع.

وصعد سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك تنمية الصادرات نحو  46.88 جنيه للشراء و 46.98 جنيه للبيع.

 سعر الدولار في البنك المركزي

وسجل سعر الدولار في البنك المركزي نحو 47.06 جنيه للشراء و 47.20 جنيه للبيع.

أفضل بنك يشتري الدولار الأمريكي

يقدم بنك العربي الإفريقي أفضل سعر لشراء الدولار الأمريكي اليوم الأحد:

47.30 جنيه للشراء. 

أفضل بنك يبيع الدولار الأمريكي

يقدم بنك تنمية الصادرات أفضل سعر لبيع  الدولار الأمريكي اليوم الأحد:

46.98 جنيه للبيع.

