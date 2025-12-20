اليوم.. ثاني جلسات استئناف توربيني البحيرة على الحكم بالإعدام بتهمة التعدي على صغار

تعقد محكمة جنايات مستأنف دمنهور، الدائرة الثالثة، المنعقدة بمحكمة إيتاي البارود الابتدائية، اليوم السبت الموافق 20 ديسمبر، ثاني جلسات استئناف المتهم محمد صابر السيد، وشهرته بعرور، في القضية المعروفة إعلاميا بـ "توربيني البحيرة"، لاختطافه صغار والتعدي عليهم.

وقررت المحكمة برئاسة المستشار أشرف عياد، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشارين فخر الدين عبد التواب الدرجلي، خالد محمد أبو زيد شكر، محمود محمد خليل غيطاس، في جلستها الماضية بتاريخ 16 نوفمبر تأجيلها لجلسة اليوم لمرافعة دفاع المتهم.

وطالب محامي المتهم خلال الجلسة الماضية بتأجيل القضية للمرافعة، كما قدم شهادة تفيد بأن المتهم مريضاً نفسياً، وطعن محامي المجني عليه على الشهادة بالتزوير.

وفي 27 سبتمبر الماضي قضت محكمة جنايات دمنهور، الدائرة الأولي، المنعقدة بمحكمة إيتاي البارود الابتدائية، بالحكم على محمد صابر السيد، وشهرته بعرور، بالإعدام شنقًا لاتهامه بالخطف بالتحايل على صغير واحتجازه والتعدي عليه جنسيًا بمدينة كفر الدوار.

وفي وقت سابق قضت محكمة جنايات دمنهور، الدائرة 13، برئاسة المستشار عبدالعاطي مسعود شعلة، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشارين هشام الشريف وتامر رضا، ومصطفي سليمان، على المتهم محمد صابر السيد وشهرته بعرور، صاحب كشك سجائر، بالإعدام شنقًا، وذلك على خلفية اتهامه بالخطف تحت التهديد، وابتزاز وسرقة وهتك عرض 3 أطفال بمدينة كفر الدوار.