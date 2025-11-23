شاومي تكشف عن كابل مضفر بزوايا اتصال وتستعد لإطلاقه عالميًا

في خطوة جديدة تؤكد تركيزها على تفاصيل تجربة المستخدم، كشفت شركة شاومي عن إكسسوار شحن فريد من نوعه: كابل مضفر 3A USB-C إلى USB-C مزود بزوايا اتصال قائمة (90 درجة).

هذا الكشف، الذي تم عبر إدراج الكابل على الموقع العالمي للشركة، يشير إلى استعداد شاومي لطرح هذا المنتج المبتكر في الأسواق العالمية قريبًا.

ورغم أن الكابلات قد تبدو تفصيلاً صغيرًا، إلا أن هذا التصميم الجديد يحل مشكلة شائعة تواجه مستخدمي الهواتف الذكية، خاصة اللاعبين ومستهلكي المحتوى أثناء الشحن.

الابتكار في التصميم: الزاوية القائمة حلاً لمشكلة الاستخدام

يتميز الكابل الجديد بـ"زوايا اتصال" قائمة (90 درجة) عند طرفي USB-C، بدلاً من الموصلات التقليدية المستقيمة. هذا التعديل البسيط ولكنه الجذري يقدم ميزة عملية كبيرة: إمكانية استخدام الهاتف بشكل مريح أثناء الشحن.

فالمستخدمون الذين يمارسون الألعاب أو يشاهدون مقاطع الفيديو أو حتى يتصفحون بهواتفهم أثناء اتصالها بالشاحن غالبًا ما يجدون أنفسهم مضطرين للتعامل مع كابل بارز يعيق الإمساك بالجهاز. تصميم الزاوية القائمة يسمح للكابل بالالتفاف حول حافة الهاتف، مما يجعله أقل عرضة للتلف ويسهل الإمساك بالجهاز بالوضعية الأفقية أو الرأسية.

المتانة والأداء: الكابل المضفر لضمان عمر أطول

إضافة إلى الزاوية المبتكرة، يأتي الكابل بتصميم "مضفر" خارجي. يتميز هذا النوع من الكابلات بمقاومة عالية للتلف، التشابك، والتمزق مقارنةً بالكابلات المطاطية التقليدية.

وبما أنه مصنف بتقنية 3A، فإنه يدعم تيارات شحن كافية لتغذية معظم الهواتف والأجهزة اللوحية وأجهزة اللابتوب الخفيفة المزودة بمنفذ USB-C.

يعكس هذا التركيز على المتانة فهم شاومي لاحتياج المستهلكين إلى إكسسوارات تدوم طويلاً وتتحمل الاستخدام اليومي المكثف.

خطة الإطلاق العالمية: التركيز على الأسواق الأوروبية

على الرغم من أن شاومي لم تحدد بعد موعدًا رسميًا لإطلاق الكابل عالميًا، فإن إدراجه على الموقع العالمي للشركة يعد مؤشرًا قويًا. ومن المرجح أن تكون الأسواق الأوروبية، مثل ألمانيا، من بين الأوائل التي تستقبل هذا الإكسسوار.

تُركز شاومي في هذه الأسواق على بناء منظومة متكاملة لمنتجاتها، بدءًا من الهواتف ومرورًا بإكسسوارات الشحن المبتكرة مثل بنوك الطاقة المزودة بكابلات مدمجة.

يمثل هذا الكابل الجديد جزءًا من استراتيجية شاومي للتوسع في فئة الإكسسوارات المتميزة التي تعزز من تجربة استخدام أجهزتها.