قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
زلزال بقوة 3.9 ريختر يضرب مملكة بوتان شرق جبال الهيمالايا
أسر ضحايا مدرسة السلام: نناشد الوزير حماية أولادنا من التنمر
15 دعوة بعد صلاة الفجر تفتح لك أبواب الرزق والبركة.. لا تفوتها
نشرة أمنية من جوجل تكشف ثغرات خطيرة في ملايين الأجهزة
توبيخ ترامب ورد زيلينسكي.. شرارة تشعل محادثات جنيف حول مستقبل الحرب في أوكرانيا
هجوم روسي ضخم بالمسيرات على خاركيف الأوكرانية
رضا عبدالعال: بداية توروب مع الأهلي مبشرة..وهذه الصفقة لم تقدم المنتظر
أعلى سعر دولار مقابل الجنيه اليوم 24-11-2025
للعائلة.. سعر ومواصفات جيلي أوكافانجو ستاندرد 2025 في السعودية
غلق الطريق الصحراوي بالاسكندرية للمرة الخامسة في اسبوع
السودان.. السلطات الشمالية تعلن السيطرة على تمرد أولاد قمري
سقوط شرفتي عقار وتضرر 3 سيارات بالإسكندرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

شاومي تكشف عن كابل مضفر بزوايا اتصال وتستعد لإطلاقه عالميًا

شاومي
شاومي
احمد الشريف

في خطوة جديدة تؤكد تركيزها على تفاصيل تجربة المستخدم، كشفت شركة شاومي عن إكسسوار شحن فريد من نوعه: كابل مضفر 3A USB-C إلى USB-C مزود بزوايا اتصال قائمة (90 درجة).

 هذا الكشف، الذي تم عبر إدراج الكابل على الموقع العالمي للشركة، يشير إلى استعداد شاومي لطرح هذا المنتج المبتكر في الأسواق العالمية قريبًا. 

ورغم أن الكابلات قد تبدو تفصيلاً صغيرًا، إلا أن هذا التصميم الجديد يحل مشكلة شائعة تواجه مستخدمي الهواتف الذكية، خاصة اللاعبين ومستهلكي المحتوى أثناء الشحن.

الابتكار في التصميم: الزاوية القائمة حلاً لمشكلة الاستخدام

يتميز الكابل الجديد بـ"زوايا اتصال" قائمة (90 درجة) عند طرفي USB-C، بدلاً من الموصلات التقليدية المستقيمة. هذا التعديل البسيط ولكنه الجذري يقدم ميزة عملية كبيرة: إمكانية استخدام الهاتف بشكل مريح أثناء الشحن.

 فالمستخدمون الذين يمارسون الألعاب أو يشاهدون مقاطع الفيديو أو حتى يتصفحون بهواتفهم أثناء اتصالها بالشاحن غالبًا ما يجدون أنفسهم مضطرين للتعامل مع كابل بارز يعيق الإمساك بالجهاز. تصميم الزاوية القائمة يسمح للكابل بالالتفاف حول حافة الهاتف، مما يجعله أقل عرضة للتلف ويسهل الإمساك بالجهاز بالوضعية الأفقية أو الرأسية.

المتانة والأداء: الكابل المضفر لضمان عمر أطول

إضافة إلى الزاوية المبتكرة، يأتي الكابل بتصميم "مضفر" خارجي. يتميز هذا النوع من الكابلات بمقاومة عالية للتلف، التشابك، والتمزق مقارنةً بالكابلات المطاطية التقليدية. 

وبما أنه مصنف بتقنية 3A، فإنه يدعم تيارات شحن كافية لتغذية معظم الهواتف والأجهزة اللوحية وأجهزة اللابتوب الخفيفة المزودة بمنفذ USB-C. 

يعكس هذا التركيز على المتانة فهم شاومي لاحتياج المستهلكين إلى إكسسوارات تدوم طويلاً وتتحمل الاستخدام اليومي المكثف.

خطة الإطلاق العالمية: التركيز على الأسواق الأوروبية

على الرغم من أن شاومي لم تحدد بعد موعدًا رسميًا لإطلاق الكابل عالميًا، فإن إدراجه على الموقع العالمي للشركة يعد مؤشرًا قويًا. ومن المرجح أن تكون الأسواق الأوروبية، مثل ألمانيا، من بين الأوائل التي تستقبل هذا الإكسسوار.

 تُركز شاومي في هذه الأسواق على بناء منظومة متكاملة لمنتجاتها، بدءًا من الهواتف ومرورًا بإكسسوارات الشحن المبتكرة مثل بنوك الطاقة المزودة بكابلات مدمجة.

يمثل  هذا الكابل الجديد جزءًا من استراتيجية شاومي للتوسع في فئة الإكسسوارات المتميزة التي تعزز من تجربة استخدام أجهزتها.

شاومي USB C شركة شاومي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التعليم

بعد قليل.. قرارات عاجلة من التعليم للحفاظ على أمن وسلامة طلاب المدارس

وزير التربية والتعليم

17 قرار عاجل لحماية الطلاب ..ماذا أعلن وزير التربية والتعليم اليوم ؟

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من سقوط أمطار رعدية في هذه المناطق

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من سقوط أمطار رعدية في هذه المناطق

وزير التربية والتعليم

اجازة يومين للطلاب| تعطيل الدراسة ببعض المدارس حتى الثلاثاء القادم.. لهذا السبب

وزير التعليم

التعليم: مهلة اسبوعين لاعتماد صحيفة الاحوال الجنائية لجميع العاملين بالمدارس

حقيقة انتشار فيروس جديد في المدارس

انتشار فيروس تنفسي في المدارس.. ماذا قالت وزارة الصحة ؟

الطقس في مصر

أمطار رعدية وضربات برق.. الأرصاد تحذر من الطقس الساعات القادمة

الحد الأقصى للتحويل عبر إنستاباي بعد قرار البنك المركزي

الحد الأقصى للتحويل عبر إنستاباي بعد قرار البنك المركزي

ترشيحاتنا

أحمد هيثم

دموع ودعوات تصاحب فرق الإنقاذ خلال عمليات البحث عن طفل غارق بقنا

محافظ الغربية

قبل انطلاق التصويت بساعات.. محافظ الغربية يتابع من المحلة الاستعدادات النهائية للجان الانتخابية

صورة أرشيفية

محافظ بني سويف يناقش تقرير أنشطة وجهود مديرية الزراعة المنفذة خلال الأسبوع الثالث من نوفمبر الجاري

بالصور

وصفة مضمونة.. طريقة عمل الكوكيز بالشيكولاتة

طريقة عمل كوكيز بالشيكولاتة
طريقة عمل كوكيز بالشيكولاتة
طريقة عمل كوكيز بالشيكولاتة

طريقة براونيز البطاطا الحلوة الرائعة لأطفالك

طريقة براونيز البطاطا الحلوة الرائعة لاطفالك
طريقة براونيز البطاطا الحلوة الرائعة لاطفالك
طريقة براونيز البطاطا الحلوة الرائعة لاطفالك

طريقة عمل عجينة الكريب بمكوناتها البسيطة

طريقة عمل عجينة الكريب بمكوناتها البسيطة
طريقة عمل عجينة الكريب بمكوناتها البسيطة
طريقة عمل عجينة الكريب بمكوناتها البسيطة

روبي تتألق بـ نيولوك لافت فى آخر ظهور لها

روبي
روبي
روبي

فيديو

ساندى علي

بحب نفسي.. ساندى علي ترد على الانتقادات وتكشف عن أول بطولة مطلقة| خاص

منال سلامة

منال سلامة تكشف حقيقة مشاركتها فى جزء ثانى من مسلسل "لن اعيش فى جلباب ابي" |خاص

اعتزال شيرين عبدالوهاب

رسالة صوتية .. حقيقة اعتزال الفنانة شيرين عبدالوهاب

ايمان عبد اللطيف

متهمون جدد.. تطورات جديدة في قضية صغار مدرسة اللغات بالسلام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس كلية التربية بنين بالقاهرة _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الشغف

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: سيدة البيت

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: تقنية الميتافيرس وعالم ما بعد الواقع.. هل نحن على أعتاب ثورة جديدة؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: تعقيدات المرحلة الثانية من اتفاق غزة.. معوقات إسرائيلية وصراعات داخلية

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الجانب الآخر

المزيد