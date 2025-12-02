مدير المركبات: القوات المسلحة لديها منتجات عسكرية على جميع المستويات

قال اللواء أركان حرب محمد أبو بكر مدير المركبات للقوات المسلحة المصرية، إن كل الوفود اشادت بتنظيم معرض ايديكس 2025، مضيفا أن القوات المسلحة لديها منتجات عسكرية على جميع المستويات.



واضاف اللواء أركان حرب محمد أبو بكر مدير المركبات للقوات المسلحة المصرية، في لقاء من معرض ايديكس 2025، مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج علي مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن المنتج العسكري المصري اصبح بأعلى جودة وتنافسية، مستدركا أن المدرعة تمساح واحد كان لديها دور كبير في كل العمليات التي خاضتها القوات المسلحة.

وتابع اللواء أركان حرب محمد أبو بكر مدير المركبات للقوات المسلحة المصرية، أن هل متخصصون في العلوم العسكريه لديهم خبرات كبيرة ويدركون قيمة المنتج الصناعي العسكري المصري.

وأشار قال اللواء أركان حرب محمد أبو بكر مدير المركبات للقوات المسلحة المصرية، إلى أن المركبة المدرعة عائلهطة التمساح مصرية الصنع بنسبة 100% اصبحت مصنفة عالميا.







