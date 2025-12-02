محمد فراج يكشف عن مشاركته في مسلسل حكاية جهنم

أعلن الفنان محمد فراج عن مشاركته رسميًا في مسلسل «حكاية جهنم» المقرر عرضه قريبًا على منصة شاهد، ضمن قصص القصة الكاملة.

قصة حكاية جهنم من تأليف نجلاء الحديني وتتكون كل قصة من ثلاث حلقات تعرض قريباً بعد انتهاء التصوير منذ فترة.

احتفل الفنان محمد فراج مؤخراً بنهاية عرض مسلسل ورد وشوكولاتة الذي حقق نجاحاً كبيرا على منصة يانجو بلاي.

المسلسل المستوحى من قصة حقيقية أثارت الجدل في العالم العربي، يبدأ بأجواء رومانسية حالمة، لكن سرعان ما تتغير الملامح إلى صراع نفسي وعاطفي مليء بالخيانة والتقلبات غير المتوقعة، مقدّمًا حبكة آسرة تجمع بين الواقع والدراما المشحونة بالمشاعر.



يشارك في بطولة العمل محمد فراج وزينة، إلى جانب نخبة من النجوم: مريم الخشت، مراد مكرم، صفاء الطوخي، مها نصار، محمد سليمان، عمرو مهدي، وبسّام رجب، إضافةً إلى مواهب صاعدة واعدة مثل يوسف حشيش وآية سليم.



المسلسل من تأليف محمد رجاء وإخراج محمد العدل.