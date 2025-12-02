مدير المركبات: مصر حاليا تمتلك قدرات تصنيعية عسكرية على أعلى مستوى

قال اللواء أركان حرب محمد أبو بكر مدير المركبات للقوات المسلحة المصرية، إننا نعمل وفق احتياجات القوات المسلحة المصرية، مضيفا أن مصر حاليا تمتلك قدرات تصنيعية عسكريه على أعلى مستوى.

وأضاف اللواء أركان حرب محمد أبو بكر مدير المركبات للقوات المسلحة المصرية، في لقاء من معرض ايديكس 2025، مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج علي مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن مصر تمتلك تكنولوجيا مركبات عائلة التمساح وقادرين على تعديلها وفق احتياجات القوات المسلحة.

وتابع اللواء أركان حرب محمد أبو بكر مدير المركبات للقوات المسلحة المصرية، أن المركبة المدرعة تمساح ٦ الحديثة مسلحة ببرج مضاد للافراد والطائرات، مشيرا إلى أن لدينا تناغم كبير بين المنتجات العسكريه المصرية.

وأشار اللواء أركان حرب محمد أبو بكر مدير المركبات للقوات المسلحة المصرية، إلى أن نعتمد دائما على المنتجات العسكرية المصرية ولديها جودة ومطلوبة عالميا.