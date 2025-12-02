قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

ترقب بالأسواق.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن بمصر

آية الجارحي

تراجعت أسعار الذهب، بعد أن بلغت في الجلسة السابقة أعلى مستوياتها خلال ستة أسابيع، مدعومة بموجة صعود قوية.

 وجاءت حركة الهبوط الراهنة في إطار عمليات تصحيح وجني أرباح من قبل المتعاملين، في ظل إعادة تسعير المخاطر وترقب المستجدات المرتبطة بالسياسة النقدية الأمريكية.

ويستعد المستثمرون لخطاب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، المتوقع أن يوضح مدى استعداد البنك المركزي لبدء دورة خفض أسعار الفائدة، خاصة مع تصاعد الرهانات في الأسواق على إمكانية اتخاذ هذه الخطوة خلال الفترة المقبلة.

 ويأتي ذلك بالتزامن مع انتظار صدور بيانات اقتصادية محورية، تشمل مؤشرات التضخم والنشاط الصناعي وأداء سوق العمل، والتي ستشكل عاملًا حاسمًا في تحديد اتجاه الفيدرالي.

سعر الذهب في مصر اليوم  الأربعاء 3-12-2025

ويقدّم موقع صدى البلد الإخباري أسعار الذهب اليوم الاربعاء 3-12-2025، ضمن نشرته الخدمية.


بورصة الذهب مباشر

سعر الذهب عالميًا الآن سجّل  4189 دولارًا. 


سعر الذهب عيار 18

سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 4800 جنيه للشراء.


سعر الذهب عيار 21

سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا وصل إلى 5600 جنيه بدون مصنعية، وتتراوح أسعار المصنعية بين 3 و8% من سعر الجرام.


سعر الذهب عيار 24
 

أما سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 6400 جنيه.


سعر الجنيه الذهب اليوم


وسجّل سعر الجنيه الذهب الآن في مصر 44.800  ألف جنيه.


وأكد شريف سامي، رئيس هيئة الرقابة المالية سابقًا، أهمية الذهب كملاذٍ آمن ومخزن حقيقي للقيمة، خاصة في فترات الأزمات وتقلبات الأسواق.

وأوضح “سامي” أن الذهب يُقيم عالميًا بالدولار، وبالتالي فإن تحديد سعره في السوق المصري يرتبط بشكل مباشر بالسعر العالمي وسعر صرف الجنيه.

وأضاف رئيس هيئة الرقابة المالية سابقًا، أنه لا أحد يستطيع التنبؤ بقمة أو قاع أسعار الذهب، لكن من الحكمة الشراء عند وجود فائض مالي، لأن الذهب على المدى الطويل يُعتبر استثمارًا آمنًا لا يُسبب خسائر.

وقال إن الاستثمار في صناديق الذهب يُعد وسيلة فعالة للتحوّط من انخفاض قيمة الجنيه، حيث يحتفظ المستثمر بسلعة تتفق الأسواق العالمية على مكانتها وقيمتها.

الذهب أسعار الذهب سعر جرام الذهب سعر الذهب عيار 21 بورصة الذهب مباشر سعر الذهب عالميا سعر الذهب مصر

