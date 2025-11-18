قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
متاح الآن أون لاين.. خطوات ضم الزوجة والأبناء على بطاقة التموين

بطاقه التموين
بطاقه التموين
عبد العزيز جمال

يرغب الكثير من أصحاب البطاقات التموينية في معرفة خطوات ضم الزوجة والأبناء على بطاقة التموين 2025 أون لاين.

وكانت  وزارة التموين والتجارة الداخلية اتاحت خدمة جديدة أون لاين عبر منصة مصر الرقمية تمكن رب الأسرة من ضم الزوجة أو الأبناء غير المقيدين على بطاقة التموين دون الحاجة للذهاب إلى مكاتب التموين .
 

تأتي هذه الخطوة ضمن خطة الدولة للتحول الرقمي وتسهيل حصول المواطنين على الخدمات التموينية بطرق أسرع وأكثر تنظيمًا وتعزز الوزارة من خلال هذا الإجراء دقة تحديث البيانات وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه عبر منظومة أكثر شفافية تعتمد على الربط الإلكتروني.
 

طريقة تفعيل بطاقة التموين برقم الموبايل وشروط إضافة المواليد أونلاين - صورة أرشيفية

ضم الزوجة والأبناء على بطاقة التموين 2025

يبحث عدد كبير من المواطنين عن الأوراق والخطوات المطلوبة لإضافة الأبناء على بطاقة التموين 2025 وذلك في إطار التحديثات التي أعلنت عنها وزارة التموين والتي بدأت بتجربة استمارة تحديث البيانات في بورسعيد لمدة 3 أشهر بهدف مراجعة بيانات المستفيدين والتأكد من وصول السلع المدعمة إلى الفئات الأكثر احتياجًا.

وترتكز المنظومة الجديدة على تنقية قواعد البيانات ومنع تكرار المستفيدين أو تسجيل أفراد غير مستحقين ، مع إضافة المستحقين من المواليد والزوجة.

خطوات ضم أفراد الأسرة عبر منصة مصر الرقمية

تتيح منصة مصر الرقمية تنفيذ عملية الضم بخطوات بسيطة يمكن إتمامها خلال دقائق قليلة عبر الهاتف أو الكمبيوتر وتعتمد العملية على إدخال البيانات الصحيحة لرب الأسرة والتحقق من شروط الدعم.
 

تحديث بطاقة التموين


يمكن للمواطنين تنفيذ طلب الضم إلكترونيًا من خلال الخطوات التالية:

  • الدخول إلى منصة مصر الرقمية https://digital.gov.eg/
  • اختيار خدمات التموين.
  • الضغط على خيار «ضم أفراد أسرتي».
  • مراجعة الشروط واستكمال البيانات المطلوبة لإتمام العملية.

شروط إضافة أفراد الأسرة على بطاقة التموين

أكدت وزارة التموين أن الخدمة متاحة حصريًا لرب الأسرة المسجل على البطاقة مع الالتزام بعدد من الضوابط لضمان دقة البيانات وهذه الشروط تشمل:

  • ألا يكون صاحب البطاقة من الفئات غير المستحقة للدعم.
  • عدم ضم أي أفراد متوفين.
  • عدم ضم أرباب أسر مسجلين على بطاقات تموينية أخرى.
  • مستحقي معاش تكافل وكرامة.
  • حاملي كارت الخدمات المتكاملة.
  • أبناء الشهداء وزوجاتهم.
  • أبناء الأسر البديلة.
  • الأسر التي لديها أبناء غير مضافين على بطاقة التموين بشرط ألا تقل أعمارهم عن 4 أعوام.
  • الأسر التي يقل عدد أفرادها على بطاقة التموين عن 4 أفراد، على أن يتم زيادتهم بحد أقصى إلى 4 أفراد.

وتشدد وزارة التموين على أهمية تحديث بيانات بطاقات التموين بشكل دوري لضمان استمرار صرف السلع المدعمة ومنع أي توقف مفاجئ للدعم وقد بدأت الوزارة المرحلة التجريبية للخدمة في محافظة بورسعيد تمهيدًا لتعميمها على جميع المحافظات بما يحقق سهولة أكبر في تقديم الخدمات التموينية، ويوفر على المواطنين الوقت والمجهود ويمكّنهم من الحصول على خدماتهم دون طوابير أو أوراق تقليدية.

تقدم الخدمة الإلكترونية الجديدة مزايا متعددة أبرزها أنها تقلل الضغط على مكاتب التموين وتضمن دقة البيانات وتحقق وصول الدعم إلى مستحقيه بسرعة أكبر كما تمنح المواطنين حرية إنهاء الإجراءات من منازلهم دون الحاجة لأي تعامل ورقي أو زيارات متكررة مما يعكس توجه الدولة نحو تطبيق منظومة رقمية شاملة تدعم العدالة الاجتماعية وتعزز كفاءة منظومة الدعم.

تسهيل إضافة الزوجة والأبناء خلال دقائق

تؤكد الوزارة أن عملية الضم لا تتجاوز 3 دقائق في أغلب الحالات بشرط إدخال بيانات صحيحة على المنصة وتوافر الشروط المعلنة حيث يجري ربط المعلومات مباشرة مع قواعد بيانات الجهات الحكومية مما يسهل التحقق من أهلية المستفيد ويضمن إتمام الطلب دون الحاجة لأي مقابلات أو مستندات ورقية معقدة.

تأتي هذه الخدمة بالتزامن مع جهود وزارة التموين لضخ دماء جديدة داخل الهيئات والقطاعات المختلفة بهدف تحسين الأداء ورفع كفاءة الرقابة على الأسواق وضمان توافر السلع الأساسية وتطوير آليات المتابعة والضبط بما يحافظ على استقرار المنظومة التموينية ويمنع أي تجاوزات في توزيع الدعم على غير المستحقين.

مع إتاحة خدمة ضم أفراد الأسرة إلكترونيًا يصبح بإمكان رب الأسرة إضافة زوجته أو أبنائه عبر خطوات بسيطة وواضحة تعكس توجه الدولة نحو تعزيز التحول الرقمي وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية بما يوفر الدعم لملايين الأسر ويضمن حصولهم على حقوقهم التموينية بشكل سريع وعادل ومنظم

