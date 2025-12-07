كاراجر يفتح النار على محمد صلاح بتصريحات نارية

فتح جيمي كاراجر، أسطورة ليفربول، النار على الدولي المصري محمد صلاح، لاعب الفريق الأول، بسبب تصريحات الفرعون المصري بشأن النادي.

وكان صلاح قد فتح النار على نادي ليفربول ومدربه سلوت، بعد تواجده على مقاعد البدلاء لمدة 3 مباريات على التوالي.

وقال كاراجر في تصريحات صحفية: “اسمع يا صلاح، أنت ملك مصر، أفضل جناح في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، وأتفهم شعورك بالإهانة، لكن الحقيقة هي أنك كنت سيئًا للغاية والآن لا تغضب إلا عندما يتعلق الأمر بنفسك".

ويقدم فريق ليفربول مستوى هذيل تحت قيادة سلوت منذ بداية الموسم.