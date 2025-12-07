مدرب الزمالك يعقد جلسة مع اللاعبين استعدادا لكأس العاصمة

عقد أحمد عبد الرؤوف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم الأحد، على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة كهرباء الإسماعيلية المقبلة في مسابقة كأس عاصمة مصر.

وتحدث المدير الفني عن بعض الجوانب الفنية التي سيتم تنفيذها في مران اليوم استعدادًا للمباراة المقبلة، وشرح الأدوار المطلوبة من كل لاعب.

وشدد أحمد عبد الرؤوف في حديثه مع اللاعبين على أهمية مباريات كأس عاصمة مصر، وطالب اللاعبين بالتركيز وبذل أقصى جهد في التدريبات.

ويستعد فريق الزمالك للقاء كهرباء الإسماعيلية المقرر له يوم الثلاثاء المقبل في بطولة كأس عاصمة مصر، والتي ستقام على ستاد المقاولون العرب.