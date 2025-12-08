علي ناصر رئيس اليمن الديمقراطية الشعبية الأسبق يكشف تفاصيل جديدة بـ«الجلسة سرية»

أذاعت قناة "القاهرة الإخبارية"، برومو الحلقة الجديدة من برنامج "الجلسة سرية"، إذ يواصل علي ناصر محمد، رئيس جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية الأسبق، حديثه حول ما جرى عام 1980، والتي أسماها بفترة القصر المشؤوم.

وتناول البرنامج، الذي يقدمه الكاتب الصحفي والإعلامي سمير عمر، تولي علي ناصر محمد مقاليد الحكم باليمن وكيف كان إحساسه حينها.

كما ناقشت الحلقة تجربته في الحكم وتوليه الرئاسة بعد استقالة عبد الفتاح إسماعيل، مؤكدا أنه هذه الفترة كانت فترة استقرار وأصبح التركيز على التنمية وأن اليمنيين أطلقوا على هذه الفترة، فترة "الزمن الجميل"، وكانت نسبة الأمية بالبلاد 2%.

ويُعرض برنامج الجلسة سرية يوم الجمعة الساعة 7 مساءً بتوقيت القاهرة، مع إعادة الحلقة يومي السبت الساعة 3 صباحا والأحد 5 مساءً.