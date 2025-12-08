قصف إسرائيلي على دير البلح.. وتعنت في إدخال المساعدات إلى غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية اليوم الاثنين بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف منزلا في غرب دير البلح بقطاع غزة يعود إلى عائلة الجرو.



وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" أن القصف الإسرائيلي أسفر عن إصابة عدد من المواطنين الفلسطينيين في استمرار لخرق الهدنة من جانب الاحتلال.

وفي سياق متصل قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن الاحتلال الإسرائيلي يسمح بدخول أقل القليل من الإمدادت المطلوبة لمليوني مواطن في غزة يعانون الويلات منذ بدأ الإبادة,

أوضح المكتب بأن 104 شاحنات من غاز الطهي هو العدد الذي وصل إلى القطاع من أصل 660 مقررة منذ بدء وقف إطلاق النار.



وارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 70,365 أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر 2023، فيما ارتفعت حصيلة الإصابات إلى 171,058، منذ بدء العدوان، في حين لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.