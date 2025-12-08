إيقاف الكرواتى يورتيتش.. إعلان عقوبات مباراة بيراميدز وبتروجيت في الدوري

أصدرت رابطة الأندية المصرية المحترفة عقوبات مباراة بتروجيت وبيراميدز أف سي المؤجلة من الجولة العاشرة للمرحلة الأولى، وذلك طبقًا للائحة مسابقة دوري nile ولائحة المخالفات والعقوبات ونظام ضبط الجودة لموسم 2025-2026.

وجاءت العقوبات على النحو التالي:

إيقاف أمادو باه، لاعب فريق بتروجيت، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

إيقاف أحمد سامي سعد أبو العينين ، لاعب فريق بيراميدز، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

إيقاف كرونوسلاف يورتيتش ، المدير الفني لفريق بيراميدز، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

مع تطبيق المادة 54 من لائحة مسابقة دوري nile لموسم 2025-2026، الخاصة بحالات الإنذارات على الأجهزة الفنية والإدارية والطبية واللاعبين.