ترامب يصعد لهجته تجاه أوروبا: قادة "ضعفاء" عجزوا عن إنهاء حرب أوكرانيا

القسم الخارجي

صعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من انتقاداته للدول الأوروبية، واصفًا إياها بأنها "متحللة" وتدار من قبل "قادة ضعفاء"، محمّلًا إياهم مسؤولية ما اعتبره فشلاً في معالجة ملف الهجرة ووقف الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا.

وقال ترامب، في مقابلة نشرت الثلاثاء على موقع بوليتيكو، إنه يشعر بـ"قلق عميق" من المسار الذي تسلكه القارة الأوروبية، مضيفا أن الولايات المتحدة "لا تسعى لتغيير كبير" في أوروبا، لكنه يرى أن قادتها "غارقون في الصوابية السياسية" و"لا يعرفون ما يفعلون".

وانتقد الرئيس الأمريكي ما وصفه بالتأثير السلبي للهجرة غير المنظمة على مدن أوروبية كبرى مثل لندن وباريس، محذرًا من أن بعض الدول قد "تفقد قابليتها للاستمرار" إذا استمرت هذه الاتجاهات. كما هاجم عمدة لندن صادق خان، واصفًا إياه بـ"الكارثة".

وفي ملف أوكرانيا، اتهم ترامب الزعماء الأوروبيين بالعجز عن وضع حد للنزاع المستمر منذ أكثر من عامين، قائلاً إنهم "يتحدثون كثيرًا دون إنجاز"، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن الديمقراطية الأوكرانية "تشهد تراجعاً" لعدم إجراء انتخابات منذ فترة طويلة.

وكشف ترامب أنه قدم مقترحا أولياً لخطة سلام جديدة، وأن "بعض المسؤولين الأوكرانيين أعجبوا بها"، إلا أن الرئيس فولوديمير زيلينسكي "لم يطلع عليها بعد"، محذرا من أن روسيا "في موقع أقوى" حالياً.

ورغم انتقاداته الشديدة للاتحاد الأوروبي، عبر ترامب عن دعمه لقادة يتوافقون مع توجهاته السياسية، مثل رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، مؤكداً أنه "سيؤيد" سياسيين مشابهين في أوروبا.

وتأتي هذه التصريحات استمراراً للهجة التصعيدية التي يتبناها ترامب تجاه المؤسسة الأوروبية، بعد انتقاده الأخير لغرامة فرضتها المفوضية الأوروبية على منصة "إكس"، والتي وصفها بأنها "قاسية".

