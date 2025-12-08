قرار حكيم.. نشأت الديهي يشيد بسحب الجنسية الكويتية من طارق سويدان

أعرب الإعلامي نشأت الديهي، عن تقديره البالغ لقرار أمير دولة الكويت، بسحب الجنسية الكويتية من القيادي الإخواني طارق سويدان، معتبرًا الخطوة "قرارًا حكيمًا" ينسجم مع مسار الإصلاحات التي تشهدها الكويت.



وقال "الديهي" خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم" المذاع على فضائية “TEN”، إن طارق سويدان يعد أحد أبرز كوادر تنظيم الإخوان، ويُعرف عنه مهاجمته المستمرة لدولة الكويت ودول الخليج ومصر، مضيفًا أن سويدان كان من أكثر الشخصيات التي تطاولت على الجيش المصري والشرطة المصرية، وحاول مرارًا الإساءة للعلاقات بين الكويت ودول الخليج ومصر.



وأكد أن القرار الأميري جاء بمثابة رسالة واضحة على حماية الأمن الوطني الخليجي، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة "أثلجت صدور الكثيرين"، لما تحمله من دلالات على عودة الكويت إلى مكانتها التاريخية والثقافية ودورها الداعم لاستقرار المنطقة.



وأضاف: "تحية واجبة لأمير الكويت وللدولة الكويتية على هذه القرارات الإصلاحية المهمة، فنحن أشقاء حقيقيون تجمعنا روابط ثابتة لا تهزها حملات التشويه أو محاولات زرع الفتنة".



واختتم الديهي بالتأكيد أن تنظيم الإخوان حاول منذ سنوات طويلة تقويض استقرار الدول العربية، وأن مثل هذه القرارات الحاسمة تعزز الأمن الخليجي والعربي على حد سواء.