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الأرصاد السعودية تحذر من أمطار غزيرة على مكة وتبوك اليوم السبت
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الأرصاد السعودية تحذر من أمطار غزيرة على مكة وتبوك اليوم السبت

أرشيفي
أرشيفي
محمود نوفل

حذرت الأرصاد السعودية من سقوط أمطار غزيرة على العاصمة المقدسة اليوم السبت والتي تبدأ الساعة الثانية ظهرا وتنتهي في تمام الـ 9 من مساء اليوم ذاته .

وهطلت في الساعات الأولى من اليوم السبت، أمطار من خفيفة إلى متوسطة على منطقة تبوك شملت جنوب غرب محافظة البدع، وعلى مراكز القليبة، وقيال، والمعظم، وفجر.

وفي سياق متصل ؛ شدد  الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد بالسعودية ، الدكتور أيمن بن سالم غلام، على أن المركز بدأ استعداداته مبكرًا لموسم الأمطار، من خلال رفع مستوى الجاهزية للتعامل مع الظواهر الجوية المحتملة، واستحداث الإيجاز المناخي المبكر؛ لدعم اتخاذ القرارات الاستباقية وتعزيز كفاءة الاستجابة للحالات الجوية المتوقعة.

وأوضح غلام أن المركز عزز التنسيق والتكامل مع الجهات المعنية لتطبيق الإجراءات والآليات المعتمدة، بما يسهم في رفع مستوى الاستعداد والحد من التأثيرات المحتملة للظواهر الجوية، مشيرًا إلى أن الإيجاز المناخي المبكر يهدف إلى تزويد الجهات المعنية بالمعلومات المناخية والأرصادية في وقت مبكر، بما يساعدها على اتخاذ الإجراءات الاستباقية المناسبة ورفع كفاءة الاستجابة.

وكان المركز قد أصدر تقريره للتوقعات المناخية للأشهر الثلاثة المقبلة، الذي أشار إلى توقعات بهطول أمطار أعلى من المعدل الطبيعي، في وقت تتواصل فيه جهود تعزيز جاهزية الجهات المعنية للتعامل مع الظواهر الجوية المحتملة، من خلال توفير المعلومات المناخية والأرصادية في وقت مبكر، بما يدعم اتخاذ الإجراءات الاستباقية ورفع كفاءة الاستجابة والحد من التأثيرات المصاحبة للحالات الجوية المتوقعة

السعودية طقس السبت الأرصاد السعودية العاصمة المقدسة أمطار غزيرة تبوك محافظة البدع

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