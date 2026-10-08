أمطار رعدية وسيول ورياح شديدة.. تعرف على طقس السعودية اليوم

توقع المركز الوطني للأرصاد بالسعودية هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار قد تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية اليوم (الخميس) على عدد من مناطق المملكة.

وأشار المركز في تقريره عن طقس المملكة اليوم الخميس أن مناطق الأمطار تتضمن أجزاء من جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة كذلك على أجزاء من حائل، وتبوك، والجوف، والحدود الشمالية بينما تكون الأمطار من خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من منطقة المدينة المنورة والأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية.

ولفت إلى عدم استبعاد تكون الضباب الكثيف خلال الليل وساعات الصباح الباكر.