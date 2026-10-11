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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

باستثناء مكة والمدينة.. الفصائل المسلحة باليمن تحذر من استخدام أجواء المملكة

مطار الملك خالد
مطار الملك خالد
خاطر عبادة

جددت الفصائل المسلحة باليمن تحذيرها لكافة الشركات الملاحية الجوية والخبراء والموظفين والعاملين والمسافرين من استخدام المطارات والأجواء السعودية لأنها معرضة للاستهداف ومسرحا للعمليات.

تحذير جديد من استهداف مطارات المملكة 

وجاء في بيان المتحدث العسكري باسم الميليشيات الإرهابية، العميد يحيى سريع، ضرورة أن يأخذ الجميع تحذيرات الجماعة على محمل الجد، مشيرا إلى أن "السعودية تتحمل مسؤولية أي اعتراضات فاشلة، على حد قولها".

وقال البيان: "القوات المسلحة اليمنية تجدد تحذيرها لكل الشركات الملاحية الجوية والخبراء والموظفين والعاملين والمسافرين من استخدام المطارات والأجواء السعودية لأنها معرضة للاستهداف ومسرحا للعمليات من قبل قواتنا باستثناء مطاري مكة المكرمة والمدينة المنورة".

وأضاف: "تهيب القوات المسلحة بالجميع لأخذ تحذيراتنا على محمل الجد وتتحمل السعودية مسؤولية أي اعتراضات فاشلة".

وأكد أنها "ماضية في تثبيت المعادلات المعلنة معادلة المطار بالمطار والحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد حتى تحقيق أهدافها".

هجوم مطار الملك خالد

وارتفعت حصيلة الهجوم على مطار الملك خالد الدولي السبت إلى 12 وفاة و309 مصابين، وسط إدانات عربية ودولية وتصاعد للهجمات على مطارات سعودية.

وأعلن التحالف العسكري بقيادة السعودية اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته جماعة أنصار الله في محافظة الخرج، بعد ساعات من إعلانه سقوط مقذوف في محيط مطار الملك فهد الدولي بالدمام شرقي المملكة.

وفي بيان صدر الأحد، أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السعودية استشهاد 12 شخصاً بينهم أربعة سعوديين وثمانية مقيمين من جنسيات مختلفة، وإصابة 309 آخرين بعضهم في حالات حرجة، جراء الهجوم الذي وقع عصر السبت.

وأضافت الهيئة أن الهجوم تسبب بأضرار مادية يجري حصرها، بعد إعلانها تعليق العمليات التشغيلية في المطار مؤقتاً.

تعليق الدراسة حضورياً

وانتقلت مدارس الرياض إلى نظام التعليم عن بعد اعتباراً من الأحد، عقب الهجوم، وفق رسالة وجهت إلى أولياء الأمور واطلعت عليها وكالة فرانس برس.

وجاء في الرسالة الإلكترونية أنه تماشياً مع توجيهات وزارة التعليم، ستنتقل جميع مدارس الرياض إلى التعليم عن بعد طوال الأسبوع. وهي المرة الثانية التي يتم فيها اتخاذ هذا الإجراء في العاصمة خلال أقل من شهر.

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