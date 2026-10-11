زوج فنانة شهيرة في قضية صبري نخنوخ.. المحكمة تستمع لتسجيل مكالمة بشأن واقعة الـ DVR

استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالقاهرة الجديدة، إلى تسجيل مكالمة هاتفية جمعت أحمد.ح. زوج فنانة شهيرة، وصديقه، بشأن واقعة التحفظ على جهاز تسجيل كاميرات المراقبة (DVR) الخاص بمعرض سيارات في التجمع الخامس، وذلك خلال نظر محاكمة صبري نخنوخ وآخرين في القضية.

وقدم دفاع زوج الفنانة التسجيل الصوتي أمام المحكمة، موضحًا أنه يتضمن حديثًا دار بين المتهم وصديقه ليلة الواقعة، ويتعلق بملابسات التحفظ على جهاز تسجيل كاميرات المراقبة.

محاكمة صبري نخنوخ



وبحسب ما ذكره الدفاع بشأن مضمون المكالمة، فإن صبري نخنوخ لم يسرق جهاز الـDVR، وإنما تحفظ عليه وسلمه طواعية إلى رجال المباحث، الذين سلموه بدورهم إلى النيابة العامة.

وكانت استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالقاهرة الجديدة، برئاسة المستشار هشام الدرندلي، إلى أقوال أصحاب معرض السيارات، خلال نظر محاكمة رجل الأعمال صبري نخنوخ وآخرين، في القضية المتهمين فيها باستعراض القوة والبلطجة.

ويأتي ذلك بعدما قدم أصحاب معرض السيارات تصالحًا مع المتهمين، موثقًا بالشهر العقاري، خلال الجلسة السابقة، في خطوة تسبق الاستماع إلى أقوالهم أمام هيئة المحكمة.

منعت الأجهزة الأمنية المكلفة بتأمين محكمة القاهرة الجديدة، الصحفيين من دخول المحكمة لتغطية محاكمة صبري نخنوخ وآخرين في قضية اقتحام معرض سيارات التجمع.

و بدات محكمة جنايات القاهرة، برئاسة القاضي هشام الدرندلي، نظر محاكمة رجل الأعمال صبري نخنوخ وآخرين في قضية استعراض القوة والبلطجة.

وفي الجلسة الماضية واجهت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في القاهرة الجديدة برئاسة القاضي هشام الدرندلي، المتهمين وعلى رأسهم رجل الأعمال صبري نخنوخ بالتهم الموجهة لهم من استعراض قوة والبلطجة.

وأنكر المتهمون جميعا خلال نظر القضية جميع التهم الموجهة لهم.

تلت النيابة العامة، خلال محاكمة رجل الأعمال صبري نخنوخ وآخرين في قضية اقتحام معرض سيارات التجمع أمر الإحالة.

وطالبت النيابة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين عقب تلاوة أمر الإحالة، وخلال الجلسة أثبتت المحكمة حضور المتهمين ودفاعهم، ثم تلا ممثل النيابة العامة أمر إحالة المتهمين وطالب بتطبيق نصوص مواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة على المتهمين.