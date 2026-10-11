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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

سيدة وزوجها وراء الجريمة.. الداخلية تكشف تفاصيل العثور على جثمان طفل بممر مستشفى بالقاهرة

المتهمين
المتهمين
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المطرية بالقاهرة بتاريخ 8/ الجارى من إحدى المستشفيات بالقاهرة بالعثور داخل ممر العيادات الخارجية الملحقة بالمستشفى على جثمان ( طفل ) به كدمات وسحجات متفرقة ، وملفوف داخل غطاء قماش.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مرتكبا الواقعة ( ربة منزل ، زوجها " لهما معلومات جنائية" ، مقيمان بنطاق دائرة قسم شرطة شبرا الخيمة ثان بالقليوبية).

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبمواجهتهما أقرت الأولى بأن الطفل المتوفى نجل صديقتها ( عمره 5 سنوات ، وأنه من ذوى الإحتياجات الخاصة) وسابقة قيام الأخيرة بإقتراض مبلغ مالى منها وتركها نجلها صحبتها لإحضار المبلغ، وأثناء تواجد الطفل صحبتها سقط من علو ، فضلاً عن تعديها عليه بالضرب لدأبه على الصراخ مما أدى لإصابته ، وحال ظهور حالة الإعياء عليه قامت وزوجها بإصطحابه إلى المستشفى المشار إليها وإلقائه داخل ممر العيادات ليتسنى إسعافه ظناً منهما كونه على قيد الحياة.
 

وبسؤال والدة الطفل المتوفى (ربة منزل- مقيمة بذات الدائرة ) أيدت ما سبق ، وأشارت إلى وفاة والد الطفل منذ أكثر من عام ، وتركها طفلها لدى المتهمة منذ أسبوع لحين رد المبلغ المالى المُقترض.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .. وتولت النيابة العامة التحقيق.

الأجهزة الأمنية المطرية العيادات جثمان

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