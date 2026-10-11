سيدة وزوجها وراء الجريمة.. الداخلية تكشف تفاصيل العثور على جثمان طفل بممر مستشفى بالقاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المطرية بالقاهرة بتاريخ 8/ الجارى من إحدى المستشفيات بالقاهرة بالعثور داخل ممر العيادات الخارجية الملحقة بالمستشفى على جثمان ( طفل ) به كدمات وسحجات متفرقة ، وملفوف داخل غطاء قماش.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مرتكبا الواقعة ( ربة منزل ، زوجها " لهما معلومات جنائية" ، مقيمان بنطاق دائرة قسم شرطة شبرا الخيمة ثان بالقليوبية).

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبمواجهتهما أقرت الأولى بأن الطفل المتوفى نجل صديقتها ( عمره 5 سنوات ، وأنه من ذوى الإحتياجات الخاصة) وسابقة قيام الأخيرة بإقتراض مبلغ مالى منها وتركها نجلها صحبتها لإحضار المبلغ، وأثناء تواجد الطفل صحبتها سقط من علو ، فضلاً عن تعديها عليه بالضرب لدأبه على الصراخ مما أدى لإصابته ، وحال ظهور حالة الإعياء عليه قامت وزوجها بإصطحابه إلى المستشفى المشار إليها وإلقائه داخل ممر العيادات ليتسنى إسعافه ظناً منهما كونه على قيد الحياة.



وبسؤال والدة الطفل المتوفى (ربة منزل- مقيمة بذات الدائرة ) أيدت ما سبق ، وأشارت إلى وفاة والد الطفل منذ أكثر من عام ، وتركها طفلها لدى المتهمة منذ أسبوع لحين رد المبلغ المالى المُقترض.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .. وتولت النيابة العامة التحقيق.