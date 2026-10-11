تفاصيل رحيل المضيفة المصرية عزة رمزي في هجوم مطار الرياض

خيّم الحزن على مدينة المحمودية بمحافظة البحيرة، عقب إعلان وفاة عزة رمزي محمد حسن، مضيفة الطيران المصرية البالغة من العمر 28 سنة، متأثرة بإصابتها خلال الهجوم الذي استهدف مطار الملك خالد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض.

وتنتمي الفقيدة إلى منطقة العطف بمدينة المحمودية، حيث تحولت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي إلى دفتر عزاء، وحرص الأهل والأصدقاء وأبناء المدينة على نعيها بكلمات مؤثرة، معربين عن حزنهم لرحيلها في سن مبكرة، وداعين الله أن يتغمدها بواسع رحمته ويلهم أسرتها الصبر والسلوان.

عزة رمزي.. رحيل مضيفة طيران من أبناء البحيرة

كانت عزة رمزي تعمل مضيفة طيران لدى شركة «طيران ناس» السعودية، ورحلت متأثرة بإصابتها داخل مطار الملك خالد الدولي بالرياض، بحسب ما تداولته وسائل الإعلام بشأن الواقعة.

كلمات مؤثرة من أسرة الفقيدة وأصدقائها

وعكست منشورات النعي حجم الصدمة التي أصابت أسرة عزة رمزي وأصدقاءها، إذ كتبت عزة أحمد، إحدى قريباتها، عبر مواقع التواصل الاجتماعي:«إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرنا في مصيبتنا، ربنا يرحمك يا حبيبتي، والله ما قادرة أصدق ولا مستوعبة، ربنا يصبرنا يا رب، بنت خالتي وأختي، ربنا يرحمك يا حبيبتي».

وتواصل صفحات أبناء المحمودية على وسائل التواصل الاجتماعي نشر رسائل النعي والدعاء للفقيدة، وسط حالة من الحزن بين أسرتها وأقاربها ومحبيها، الذين ينتظرون عودة جثمانها إلى مصر لدفنها في مقابر الأسرة.

تفاصيل الهجوم على مطار الملك خالد الدولي بالرياض

وأعلنت السلطات السعودية تعليق العمليات التشغيلية في مطار الملك خالد الدولي بالرياض عقب تعرضه لهجوم أسفر عن سقوط قتلى ومصابين، فيما نقل الموقع عن مصدر دبلوماسي أن الحوثيين أطلقوا صاروخًا أصاب المطار.

وفي حصيلة أخرى نقلتها وسائل إعلام عن الهيئة العامة للطيران المدني السعودية، أسفر الهجوم عن وفاة 12 شخصًا وإصابة 309 آخرين، بينهم مواطنون ومقيمون من جنسيات مختلفة.