تباين ملحوظ في أسعار الحديد والأسمنت الآن

شهدت أسعار مواد البناء في مصر خلال تعاملات اليوم الاثنين 28 سبتمبر 2026 تباينًا ملحوظًا بين المنتجات المختلفة، إذ سجل متوسط سعر طن الحديد الاستثماري نحو 39364 جنيهاً، فيما تصدر الأسمنت الأبيض قائمة أسعار الأسمنت بمتوسط بلغ 5941 جنيهًا للطن.

أسعار الحديد اليوم

بلغ متوسط سعر طن الحديد الاستثماري 38168.93 جنيه، متراجعًا بنحو 505.36 جنيه، بنسبة انخفاض 1.31%.

سعر حديد عز اليوم

سجل متوسط سعر طن حديد عز 39873.39 جنيه، بتراجع قدره 337.55 جنيه، بنسبة انخفاض 0.84%.

سعر الأسمنت الرمادي اليوم

وارتفع متوسط سعر طن الأسمنت الرمادي إلى 4153.57 جنيه، بزيادة قدرها 150.24 جنيه، بنسبة ارتفاع 3.75%

أسعار الأسمنت في مصر اليوم

في سوق الأسمنت، بلغ سعر طن الأسمنت البورتلاندي العادي 4030 جنيهات كحد أقصى و3300 جنيها كحد أدنى، بمتوسط 3729 جنيهًا.

وسجل الأسمنت البورتلاندي البوزلاني نحو 4000 جنيها للطن كأعلى سعر و3500 جنيها كأدنى سعر، بمتوسط 3745 جنيهًا.

أما الأسمنت البوزلاني المقاوم، فتراوح سعره بين 3620 جنيهًا و4030 جنيهات للطن، بمتوسط 3,852 جنيهًا.

بينما سجل الأسمنت البورتلاندي المقاوم أعلى مستوى بين الأنواع الرمادية عند 4080 جنيهات للطن، مقابل 3650 جنيهًا كحد أدنى، بمتوسط 3873 جنيهًا.

وفي المقابل، جاء الأسمنت المخلوط الأقل سعرًا، إذ تراوح بين 2700 و3500 جنيها للطن، بمتوسط 2980 جنيهًا.

الأسمنت الأبيض والجبس

سجل الأسمنت الأبيض أعلى الأسعار بين أنواع الأسمنت، إذ بلغ 6400 جنيها للطن كحد أقصى و5450 جنيهًا كحد أدنى، بمتوسط 5941 جنيهًا.

أما الجبس، فتراوح سعر الطن بين 1600 و2300 جنيها، بمتوسط 2035 جنيهًا.