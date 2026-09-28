قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خطة الأيام السبعة.. محادثات منفصلة بين الوسطاء وواشنطن وطهران لبحث مقترح إيراني
وزير التعليم يوجه رسالة للطلاب: المرحلة المقبلة تتطلب مزيدًا من الجهد والعمل والاجتهاد
سفير العراق بطهران: مطار النجف يعود لاستقبال الرحلات الإيرانية خلال 24 ساعة
وزير التعليم: تدريس مادة الثقافة المالية لطلاب المدارس الفنية .. العام المقبل
رويترز: محادثات منفصلة بين الوسطاء وأمريكا وإيران اليوم أو غدًا
وزير التعليم: أدخلنا مادة البرمجة لطلاب المدارس الفنية وجاري توزيع التابلت
وزير التعليم يفتتح مدرسة جديدة للتكنولوجيا التطبيقية والغاز والطاقة المتجددة بفايد
حالة الطقس لمدة 5 أيام.. متى يبدأ شتاء 2026؟
حرب إيران تقلب قاعدة ترامب الانتخابية.. تمرد المحاربين القدامى ضده قبل انتخابات التجديد النصفي
الشرطة البريطانية: المشتبه بهم الخمسة في حادث قاعدة "فيرفورد" بريطانيون
مدرب جنوب السودان: محمد صلاح لاعب استثنائي.. لكننا لا نستعد لمباراة أمام لاعب واحد فقط
وزير البترول: قطاع التعدين يحظى بدعم مستمر من الرئيس السيسي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

تباين ملحوظ في أسعار الحديد والأسمنت الآن

سعر مواد البناء
سعر مواد البناء
علياء فوزى

شهدت أسعار مواد البناء في مصر خلال تعاملات اليوم الاثنين 28 سبتمبر 2026 تباينًا ملحوظًا بين المنتجات المختلفة، إذ سجل متوسط سعر طن الحديد الاستثماري نحو 39364 جنيهاً، فيما تصدر الأسمنت الأبيض قائمة أسعار الأسمنت بمتوسط بلغ 5941 جنيهًا للطن.

أسعار الحديد اليوم

بلغ متوسط سعر طن الحديد الاستثماري 38168.93 جنيه، متراجعًا بنحو 505.36 جنيه، بنسبة انخفاض 1.31%.

سعر حديد عز اليوم

سجل متوسط سعر طن حديد عز 39873.39 جنيه، بتراجع قدره 337.55 جنيه، بنسبة انخفاض 0.84%.

سعر الأسمنت الرمادي اليوم

وارتفع متوسط سعر طن الأسمنت الرمادي إلى 4153.57 جنيه، بزيادة قدرها 150.24 جنيه، بنسبة ارتفاع 3.75%

أسعار الأسمنت في مصر اليوم

في سوق الأسمنت، بلغ سعر طن الأسمنت البورتلاندي العادي 4030 جنيهات كحد أقصى و3300 جنيها كحد أدنى، بمتوسط 3729 جنيهًا.

وسجل الأسمنت البورتلاندي البوزلاني نحو 4000 جنيها للطن كأعلى سعر و3500 جنيها كأدنى سعر، بمتوسط 3745 جنيهًا.

أما الأسمنت البوزلاني المقاوم، فتراوح سعره بين 3620 جنيهًا و4030 جنيهات للطن، بمتوسط 3,852 جنيهًا.

بينما سجل الأسمنت البورتلاندي المقاوم أعلى مستوى بين الأنواع الرمادية عند 4080 جنيهات للطن، مقابل 3650 جنيهًا كحد أدنى، بمتوسط 3873 جنيهًا.

وفي المقابل، جاء الأسمنت المخلوط الأقل سعرًا، إذ تراوح بين 2700 و3500 جنيها للطن، بمتوسط 2980 جنيهًا.

الأسمنت الأبيض والجبس

سجل الأسمنت الأبيض أعلى الأسعار بين أنواع الأسمنت، إذ بلغ 6400 جنيها للطن كحد أقصى و5450 جنيهًا كحد أدنى، بمتوسط 5941 جنيهًا.

أما الجبس، فتراوح سعر الطن بين 1600 و2300 جنيها، بمتوسط 2035 جنيهًا.

 

أسعار مواد البناء سعر الحديد اليوم سعر الأسمنت اليوم سعر طن الحديد أسعار الأسمنت الأبيض سعر الجبس اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

5 جنيهات دفعة واحدة.. تحرك مفاجئ فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

البيض

قفزة مفاجئة في أسعار البيض اليوم بالأسواق.. كم وصل سعر الكرتونة؟

محمد صلاح

ليل كلمة السر.. مفاجأة جديدة لغياب محمد صلاح عن مباراة جنوب السودان

وزير التربية والتعليم

التعليم: لا يحق لمعلمي الحصة المطالبة بتعيين أو تثبيت أو "فلوس زيادة"

اللب السوبر

بعد ضبط طن.. احذر من اللب السوبر بالأسواق يحتوي على مواد تسبب السرطان

دعاء بعد صلاة الصبح 40 ألف حسنة

40 ألف حسنة.. دعاء بعد صلاة الصبح يغفله الكثيرون ردده لن يستغرق دقيقة

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر اليوم الإثنين

أرشيفية

انفجارات تهز صنعاء.. غارات تضرب مواقع عسكرية لميليشيا الحوثي

ترشيحاتنا

اسلام كابونجا

للتحريض على العنف.. تأييد حبس إسلام كابونجا 6 أشهر وتغريمه 100 ألف جنيه

محكمة

7 أكتوبر أولى جلسات الاستئناف على حكم إجبار شاب على ارتداء ملابس نسائية في بنها

اسعاف - ارشيفية

مصرع شخص وإصابة 2 أخرين فى تصادم بين دراجة نارية وتوك توك بأسوان

بالصور

أبيض X أسود.. روجينا تخطف الأنظار رفقة زوجها

روجينا تخطف الانظار رفقة زوجها
روجينا تخطف الانظار رفقة زوجها
روجينا تخطف الانظار رفقة زوجها

مرض جميل عزيز.. تفاصيل إصابته بجلطة في القلب وأسبابها

جميل عزيز
جميل عزيز
جميل عزيز

عن طريق البعوض.. ما هو فيروس غرب النيل وأعراضه؟

ما هو فيروس غرب النيل وأعراضه ؟
ما هو فيروس غرب النيل وأعراضه ؟
ما هو فيروس غرب النيل وأعراضه ؟

بعد 5 شهور على كرسي متحرك.. فيفي عبده بوصلة رقص

بعد 5 شهور على كرسي متحرك.. فيفي عبده بوصلةرقص
بعد 5 شهور على كرسي متحرك.. فيفي عبده بوصلةرقص
بعد 5 شهور على كرسي متحرك.. فيفي عبده بوصلةرقص

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: حين يحذر صُنّاع الآلة منها.. أين يقف الإنسان؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حين يصبح التوقيت أهم من التطوير.. ثباتك وتوازنك سر نجاحك في زمن متقلب

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: لغة الصمت

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: أين أنتِ طفلتي الصغيرة؟!

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: طغيان الأيقونة واغتيال الحقيقة.. قراءة في سيكولوجيا عصر الصورة

المزيد