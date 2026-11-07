جراحة عاجلة تنقذ حياة فتاة بمستشفى الفكرية المركزي في المنيا

نجح الفريق الطبي بمستشفى الفكرية المركزي بالمنيا في إنقاذ حياة فتاة تبلغ من العمر 20 عامًا، بعد تعرضها لانسداد معوي حاد نتيجة التواء بالأمعاء الدقيقة، صاحبه حدوث غرغرينا بالجزء المصاب، وذلك من خلال تدخل جراحي عاجل أسهم في استقرار حالتها وتماثلها للشفاء.



واستقبل قسم الطوارئ بالمستشفى الحالة في وضع صحي حرج، وعلى الفور جرى تجهيز الفريق الطبي وإجراء جراحة عاجلة شملت استكشاف البطن واستئصال الجزء المصاب من الأمعاء، وعمل تحويل لمسار البراز، إلى جانب تنظيف تجويف البطن.

وتكللت العملية بالنجاح، وجرى نقل المريضة إلى العناية المركزة لتلقي الرعاية الطبية المكثفة لمدة 72 ساعة، حتى استقرت حالتها الصحية وتماثلت للشفاء.

وجاء التدخل الطبي تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، واللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، وبتوجيهات الدكتورة مروة محمد إسماعيل، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، ومتابعة الدكتورة الشيماء علي طه، وكيل المديرية، وإشراف الدكتورة دعاء أحمد، مدير مستشفى الفكرية المركزي.

وشارك في إنقاذ الحالة فريق الجراحة العامة، الذي ضم الأطباء إسحاق حفظي، وبيتر نصر، وعلي أحمد، وفريق التخدير بقيادة الدكتور رضا إبراهيم، والدكتور أندرو عماد، وفني التخدير عبد الحميد فرج الله، إلى جانب فريق العناية المركزة، الذي ضم الدكتور أحمد صلاح، والدكتور يعقوب محمد، والممرضة مروة شحاتة.

كما شارك في التعامل مع الحالة فريق طوارئ الاستقبال، برئاسة الدكتور ناجي مصطفى، والمديرة المناوبة الدكتورة مريم كريم، وفريق التمريض بالعمليات والجراحة والاستقبال والطوارئ، وفنيو المعمل وبنك الدم.

ووجهت إدارة المستشفى الشكر لجميع الفرق الطبية والإدارية المشاركة، كما أشادت بجهود الدكتور أسامة مفتاح، مدير المستشفى السابق، في تذليل العقبات، والدكتور مارسلينو محسن بشريدة، لمتابعته وتسهيل الإجراءات منذ وصول المريضة، وفريق خدمة المنتفعين لمتابعة الحالة حتى خروجها بسلام.

