تشخيص جمال شعبان طلع صح..استشاري بمستشفى أمريكي يكشف حقيقة إصابة أحمد رفعت

أثارت أزمة اللاعب أحمد رفعت بفريق مودرن فيوتشر، اهتمام الجمهور خلال الأيام الماضية بسبب تعرضه لوعكة صحية شديدة أثناء مباراة فريقه ضد الاتحاد السكندري وتحدث عنها الكثير من المختصين فى مقدمتهم الدكتور جمال شعبان والدكتور موسى نصيف.

وقال الدكتور موسى نصيف، استشاري أمراض القلب والأوعية الدموية بمستشفى جود شبرد تكساس الأمريكية، فى مداخلة ببرنامج إذاعى، إن التشخيص الصحيح لحالة اللاعب أحمد رفعت هو اختلال في ضربات القلب وهذا السبب أدى لسكتة القلبية، ولكنه اختلف فى أن القهوة ليست السبب الوحيد الذي يؤدي لهذه الأزمة الصحية القوية.

وأضاف “ موسى” أن القهوة تحتوى على نسبة محدودة من الكافيين وإذا تناول الإنسان السليم 4 فناجين من القهوة فلن يتعرض لسكتة قلبية، ولكن المشكلة في الأشياء الأخرى التى يتناولها بشكل دورى أو تناولها فى نفس اليوم مثل بعض المكملات الغذائية والمواد المنشطة".



وكشف دكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، فى وقت سابق تفاصيل حالة اللاعب أحمد رفعت، قائلا: السبب فى حالة السكتة القلبية المفاجئة التى تعرض لها أحمد رفعت ستكون نتيجة اختلال مفاجئ في كهرباء القلب أو ما يعرف علميا بـ Sudden cardiac death

وأكد جمال شعبان أهمية الفحوصات الروتينة وإجراء رسم القلب العادي وبالمجهود وفحص القلب باستخدام الموجات الصوتية والرنين المغناطيسي وأحيانا الدراسة الفيسيولوچية لكهرباء القلب.

جمال شعبان

وأضاف جمال شعبان أن كهرباء القلب هى المنظومة التى تتحكم فى انتظام ضربات القلب وعادة ينقبض بمعدل من 60 إلى 100 مرة فى الدقيقة، وحتى يتحقق معدل ضربات القلب المنتظم يجب أن تصدر إشارة كهربية من مجموعة خلايا تقع أعلى الأذين الأيمن، ويحدث تتابع فى تنشيط القلب الكهربى بنسق ثابت لانتقال الموجات الكهربية من الأذين الأيمن للأذين الأيسر ثم للبطين الأيمن والأيسر.



معلومات عن اختلال كهرباء القلب

وأضاف جمال شعبان: تحدث مشكلات فبي نظام القلب عندما لا تعمل النبضات الكهربائية بشكل صحيح مما يسبب خفقان القلب بشكل سريع جدًا أو بطيء جدًا أو غير منتظم.

وتسبب بعض أنواع اضطرابات كهرباء القلب أعراض مزعجة بل وتهدد الحياة في بعض الأحيان ويمكن الحد من خطر اضطراب نظم القلب عن طريق تبني نمط حياة صحي للقلب.

أعراض اختلال كهرباء القلب

تكتشف الاصابة بخلل نظم القلب، عادة، من خلال الفحص الروتيني مع ملاحظة الأعراض وتشمل ما يلي:

* خفقان في الصدر

* ضربات قلب متسارعة

* ضربات قلب بطيئة

* ألم الصدر

* ضيق التنفس

* الدوار أو الدوخة

* العرق الكثير

* الإغماء أو ما يشبه الإغماء