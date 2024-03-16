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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

بالحجاب.. شاهد| شريهان تتألق فى رمضان

شريهان
شريهان

أثارت الفنانة شريهان حالة كبيرة من الجدل على السوشيال ميديا فى الساعات الأخيرة.

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نشرت الفنانة شريهان صورة لها مرتدية الحجاب الاسلامي فى ظل أيام  شهر رمضان الكريم 2024.

وعرضت الفنانة الاستعراضية شريهان الصورة عبر حسابها على إنستجرام، ولاقت تفاعلا كبيرا من الجمهور الذي فرح برؤيتها وبدت إطلالة شريهان فى الصورة قديمة نسبيا كأنها بلوك التسعينات. 

وظهرت شريهان فى الصورة بالحجاب الاسلامي “ الخمار” من اللون الأبيض وفى يدها مبخرة وسبحة ومرتدية اكسسوارات ذهبية، ووضعت ميك اب بسيط مع طلاء شفاه باللون الأحمر.

يذكر أن شريهان من أشهر الفنانات المصريات التى قدمن أعمال فنية فى رمضان لايمكن نسيانها مثل ألف ليلة وفوايزر رمضان حتى أنها أصبحت أيقونة رمضان فى التسعينات. 

https://www.instagram.com/sherihanofficial/p/C4iE985N9px/

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