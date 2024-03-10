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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

بربع الثمن.. بديل لفة قمر الدين بنفس الطعم والفوائد

قمر الدين
قمر الدين

يعد قمر الدين من المشروبات الرمضانية الأساسية على السفرة المصرية والعربية، خاصة أنه يقضي على الشعور بالعطش.

وفي الأونة الاخيرة ارتفعت أسعار لفائف قمر الدين بشكل كبير في الأسواق ويعد شرائها عبئا على الأسرة في حين أنه يمكن استبداله بمشروب قريب جدا في الشكل والمذاق.

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قدم الشيف محمد فوزي حل بديل لـ قمر الدين على السفرة الرمضانية وله شكل ومذاق مشابه بعد ارتفاع الأسعار فى الفترة الأخيرة.

ونوه إلى أن بعض أنواع لفائف قمر الدين تصنع من مواد غير صحية ويضاف عليها الألوان الصناعية لجنى المزيد من الأرباح والماركات الأصلية والمضمونة تكن باهظة الثمن 

وأوضح الشيف محمد فوزي أن هناك فكرة لعمل عصير رمضاني قادر على قهر العطش مثل مشروب قمر الدين كما يتملك تأثير مشابه من الجانب الصحي

وكشف الشيف أنه بربع ثمن لفة قمر الدين جزر وعصير برتقال ويمكن إضافة عصير ليمونتين للخليط ليصبح بالمذاق اللازع الموجود فى قمر الدين. 

العصير
العصير
قمر الدين لفة قمر الدين لفائف قمر الدين عصير برتقال عصير ليمون بديل قمر الدين

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