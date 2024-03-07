هؤلاء ممنوعون من عصير الكركديه في رمضان

يعد مشروب الكركديه من اشهر العصائر الرمضانية المنتشرة في مصر والبلاد العربية حيث يمنح الجسم شعور سريع بالارتواء والهدوء كما انه غني بالفيتامينات.

وبالرغم من فوائد عصائر الكركديه للجسم إلى أن هناك بعض الأشخاص الذين يتعرضون لمشاكل صحية خطيرة عند تناوله.



ووفقا لما جاء في موقع ميدكال نيوز تودى إليك الفئات الممنوعة من شرب الكركديه:

مرضى انخفاض ضغط الدم

يعد مشروب الكركديه البارد من أكثر العصائر التى تخفض ضغط الدم، لذا يجب على مرضى انخفاض ضغط الدم تجنبه، أو استشارة الطبيب قبل تناوله، لتجنب تفاقم انخفاض ضغط الدم لديهم.

الضغط المنخفض

مرضى السكري:

يُمكن أن يُخفض الكركديه مستويات السكر في الدم، لذا يجب على مرضى السكري الذين يتناولون أدوية لخفض السكر توخي الحذر عند شرب الكركديه، واستشارة الطبيب لضبط جرعات الأدوية.

الحوامل أو المرضعات

لا توجد دراسات كافية حول سلامة الكركديه للحوامل أو المرضعات، لذا يُنصح بتجنب تناوله

الأشخاص الذين يُجرون عملية جراحية:

يُمكن أن يُؤثر الكركديه على مستويات السكر في الدم، لذا يجب على الأشخاص الذين يُجرون عملية جراحية التوقف عن شرب الكركديه قبل أسبوعين من العملية.

من لديهم حساسية الخبازة

يُعد الكركديه من عائلة نبات الخبازة، لذا يجب على الأشخاص الذين يعانون من حساسية من نبات الخبازة تجنب شرب الكركديه.

الأشخاص الذين يتناولون أدوية:

يُمكن أن يتفاعل الكركديه مع بعض الأدوية، مثل أدوية ضغط الدم وأدوية السكري، لذا يجب استشارة الطبيب قبل شرب الكركديه إذا كنت تتناول أي أدوية.