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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

قبل الشراء علامات تكشف البصل الفاسد |يسبب الأمراض

قبل الشراء ..علامات
قبل الشراء ..علامات البصل الفاسد

يقوم بعض البائعين ببيع البصل الفاسد لجنى مزيد من الأرباح مستغلين عدم قدرة بعض المشتريين على كشف مختلف علامات الفساد.

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ويلجأ بعض البائعين إلى حيلة خفض السعر وخلط البصل الفاسد وسط كمية من الجيد لجذب المستهلك والتمكن من خداعه، ويتسبب شراء هذه الأنواع من الطعام الفاسد يعرض الإنسان لأمراض عديدة أبرزها مشاكل المعدة والكبد.

البصل الفاسد
البصل الفاسد

علامات البصل الفاسد 

ونعرض إليكم علامات تدل على فساد البصل موقع تايمز اوف انديا.

اللون: يصبح البصل الفاسد باهتًا أو يتحول إلى اللون البني .

تغير القوام: يصبح البصل الفاسد طريًا أو اسفنجيًا عند لمسه.
البراعم: قد ينبت البصل الفاسد براعم خضراء وهذا غير صالح للأكل 
الجلد: يصبح جلد البصل الفاسد طريًا أو رطبًا أو لزجًا.
البقع: قد تظهر بقع بنية أو بقع سوداء على البصل الفاسد.

التعفن: قد تظهر بقع طرية أو متعفنة على البصل.

الرائحة الكريهة: تنبعث من البصل الفاسد رائحة كريهة أو عفن.
فقدان الرائحة:  في بعض الأحسان يفقد البصل الفاسد رائحته المميزة.


نصائح لتخزين البصل فترة طويلة:

مكان بارد وجاف: خزن البصل في مكان بارد وجاف، مثل الثلاجة أو خزانة المؤن.
تجنب الرطوبة: تجنب تخزين البصل في أماكن رطبة، مثل الثلاجة.
التخزين في وعاء مفتوح: خزن البصل في وعاء مفتوح للسماح بدوران الهواء.
التحقق من البصل بانتظام: افحص البصل بانتظام للتأكد من عدم فساده.
إذا لاحظت أيًا من علامات فساد البصل، فتخلص منه على الفور.
 

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