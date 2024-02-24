أرخص من القهوة.. بذور لها نفس شكل وطعم البن وفوائد موجودة في الأدوية

ارتفع سعر القهوة بشكل جنوني فى الآونة الأخيرة، حيث وصل سعر كيلو البن إلى 1000 جنيه لبعض الأنواع المعروفة، بينما وصل أقل سعر كيلو للبن السادة، لما يقرب من 600 جنيه لأقل الأنواع المضمونة.

ومن هنا بدأ الجميع فى البحث عن أفضل بدائل القهوة وأقربها إليها فى النكهة، وتكون تكلفتها أقل، وكان من بين أغرب الاختيارات، هو استخدام بذور التمر الداخلية “النواة”.. فما تأثيرها على الجسم؟وما فوائدها الحقيقة؟ وكيفية استخدامها؟.

وفقا لما ذكره موقع “فوربس”، فإن نواة التمر يمكن استخدامها كبديل للقهوة، ووجدت إحدى الدراسات أنها تحتوي على مضادات الأكسدة القوية مثل البن، بسبب نكهته القريبة منه.

شركات الأدوية تستخدم نواة التمر

وفقا لموقع “تايمز أوف إنديا”، نعرض لكم أهم فوائد نواة التمر، المعروفة من آلاف السنين، وتستخدمها بعض شركات الأدوية العالمية؛ مما يعزز قدرتها على علاج العديد من الأمراض من بينها ما يلي:

الوقاية من أمراض الكبد

تحتوي قهوة نواة التمر على مادة البروانثوسيانيدين التي تساعد في الحفاظ على سلامة الكبد بل والكلى.

تفتيت حصى الكلى

نواة التمر غنية بحمض الأكساليك مما يساعد في تفتيت حصى الكلى.

خفض ضغط الدم

استخدام نواة التمر فى القهوة يعمل على خفض ضغط الدم على عكس البن العادي الذي يتسبب في رفعها.

تحسين مستويات السكر في الدم

قهوة نواة التمر غنية بمركبات تساعد في تحسين مستويات السكر في الدم.

الحماية من أمراض القلب

نواة التمر غنية بمضادات الأكسدة التي تساعد في حماية القلب من التلف.

الوقاية من امراض القلب

تحسين صحة الشعر

تحتوي نواة التمر على فيتامينات ومعادن يمكن أن تساعد في تحسين صحة الشعر ويستخرج منها زيت نواة التمر المعروف بقدرته على إطالة الشعر.

طريقة تحويل نواة التمر إلى قهوة

إذا كانت كمية نواة التمر المتوفرة لديك لزجة جدًا؛ فقد تحتاج إلى نقعها أولًا لمدة تتراوح بين 45-60 دقيقة، ثم تنظيفها.

تأكد من أنها جافة قبل تحميصها، ويفضل تركها تجف في الهواء لبضعة أيام أولا، كما يمكنك استخدام مجفف الشعر؛ إذا كان لديك واحدًا.

قم بتحميص البذور المجففة في الفرن على درجة حرارة 350 درجة فهرنهايت / 175 درجة مئوية - لمدة 30-45 دقيقة على صينية مبطنة بورق الزبدة، ثم إخراجهم لتتعرض للتبريد، وتعد خطوة التحميص أمرًا بالغ الأهمية، كما هو الحال مع حبوب القهوة .

بن من نواة التمر

طحن البذور إلى مسحوق، وبمجرد أن تبرد كمية نواة التمر، انقلها الى مطحنة القهوة/التوابل الكهربائية (قد تحتاج إلى القيام بذلك على دفعات) واطحنه حتى يتحول إلى مسحوق.

نخل المسحوق، وأعد طحن أي قطع أكبر، ومن ثم يصبح مسحوق نواة التمر جاهزًا للاستخدام على الفور أو تخزينه لوقت لاحق.

خطوات عمل قهوة البن

طريقة عمل قهوة نواة التمر

سخني الماء إلى 195 درجة فهرنهايت/90 درجة مئوية (قبل أن يبدأ بالغليان مباشرة).

يُمزج مسحوق بذور التمر مع البهارات ويُخلط جيدًا و انقل هذا الخليط إلى مرشح القهوة الموجود فوق إبريق.

صب الماء فوق المسحوق واتركه يقطر حتى يكون لديك ما يكفي لقهوة نواة التمر.

يمكنك بعد ذلك شرب قهوة نواة التمر كما هو أو الاستمتاع به مع القليل من المُحلي المفضل لديك.

ويمكن وضع القليل من اللبن أو أنواع مختلفة من الحليب، والشوفان أو جوز الهند مثلما تفعل بـ القهوة العادية .