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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

احترس حركة واحدة تجعل البطاطس فاسدة |نفعلها فى المنزل

تخزين البطاطس
تخزين البطاطس

تعد البطاطس من أكثر الأطعمة الأساسية الموجودة فى كل منزل وتستخدم فى أطباق عديدة لذا تقوم الأسر بشرائها بكميات كبيرة وتخزينها فى المنزل خاصة مع الاستعداد لـ شهر رمضان.

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خطأ فى تخزين البطاطس

ووفقا لما ذكره موقع crateandbasket فإن هناك خطأ شائع تقع فيه ربة المنزل عند تخزين البطاطس يجعلها تتلف بسرعة وتصبح غير صالحة للأكل.

تقع الكثير من النساء فى خطأ تخزين البطاطس بالقرب من البصل في رف أو درج واحد أو بينهما وصلات تهوية مثل “ أرفف التربو”، حيث وجد الخبراء أن البصل ينتج غازا يجعل البطاطس تتلف بشكل أسرع.

تخزين البطاطس
تخزين البطاطس

أهم نصائح تخزين البطاطس فترة طويلة 

عند شراء البطاطس، اختر المنتجات الطازجة والأقوى من المتجر حتى تدوم لأطول فترة ممكنة.
قم بتخزين البطاطس في مكان بارد وجاف ومظلم.
لا تعرض البطاطس لأشعة الشمس أثناء تخزينها وهذا يساعد على منع إنتاج السولانين، الذي يمكن أن يجعلها سامة.
لا تقم بتخزين البطاطس في كيس من البلاستيك، لأن ذلك سيمنعها من التنفس.
وضع البطاطس في وعاء مفتوح مع دوران الهواء.
يمكنك تخزين البطاطس في الفريزر ، ولكن لا ينصح بإبقائها في الفريزر لفترة طويلة وستؤدي درجات الحرارة الباردة إلى تحويل النشا الموجود في البطاطس إلى سكر وتجعل البطاطس داكنة بشكل أسرع.
قم بإزالة “ نبتة” البطاطس قبل أن تتحول إلى براعم.

تخزين البطاطس طازجة لمدة تصل إلى خمس سنوات من خلال التعليب.
افحص أي بطاطس مخزنة بشكل متكرر وقم بإزالة تلك التي فسدت، ويمكن أن تنتشر البكتيريا التي تفسد البطاطس بسرعة كبيرة.

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