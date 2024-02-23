السيشوار في الثلاجة.. حيلة سحرية تفعلها دائما بعد معرفة نتائجها

تعد الثلاجة من الأجهزة الأساسية في كل منزل ولكن في بعض الأحيان تتعرض لمشاكل تقلل من جودتها وكفاءتها.

وعدم إصلاح الثلاجة يعرض أصحاب المنزل إلى خسائر كبيرة بسبب فساد الأطعمة والمشروبات واستهلاك الكهرباء دون جدوى.

وفي نفس التوقيت إصلاح الثلاجة يكلف الكثير من المال خاصة عند إحضار متخصص صيانة وعادة يطلب مبلغ كبير فضلا عن التأخر في إصلاحها.

نعرض لكم في هذا التقرير طريقة سحرية لإصلاح الثلاجة من خلال استخدام السيشوار بمنتهى السهولة.

عرضت البلوجر صاحبة صفحة حكاوى إيمان وميرا، طريقة سهلة لصيانة الثلاجة بوضع السيشوار عليها وأكدت أن هذه الطريقة مأخوذة من متخصص في صيانة الأجهزة المنزلية.

طريقة استخدام السيشوار لإصلاح الثلاجة

وقالت البلوجر إن باب الثلاجة يرتبط بمعظم مشاكل التبريد وإذا كان يغلق جيدا فلن يتلف الطعام بسرعة ولكن أحيانا الكاوتش الموجود فيه لايلتصق جيدا بالثلاجة ويترك فراغ غير ملحوظ وهذا يمكن إصلاحه من خلال توجيه السيشوار الساخن جدا لباب الثلاجة وتحديدا الكاوتش وستلاحظ بعدها أنه أصبح يغلق جيدا.

باب الثلاجة

وأوضحت البلوجر انك ستكتشف مدى جودة كاوتش باب الثلاجة بحيلة سهلة فما عليك سوى أن تضع ورقة خفيفة وتغلق الباب وسنحاول سحبها فإذا حدث هذا فالكواتش يحتاج لصيانة وإذا لم تسحب الورقة فالثلاجة سليمة.

شاهد فيديو الثلاجة والسيشوار

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