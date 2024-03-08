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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

هؤلاء ممنوعون من العرقسوس في رمضان

صدى البلد

يعد العرقسوس من أشهر المشروبات الرمضانية في مصر وبعض الدول العربية حيث له قدرة كبيرة على منح الشعور بالارتواء ويلقب بقاهر العطش.

ووفقا لما جاء في موقع WebMD نعرض لكم الأشخاص الممنوعين من العرقسوس في رمضان

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الممنوعون من تناول العرقسوس:

مرضى ارتفاع ضغط الدم:
يرفع العرقسوس ضغط الدم لدى بعض الأشخاص خاصةً من يعانون من ارتفاع ضغط الدم بالفعل.

مرضى القلب:
يؤثر العرقسوس على مستويات البوتاسيوم في الدم، مما قد يُسبب مشاكل في القلب خاصةً لأولئك الذين يعانون من أمراض القلب.

مرضى الكلى:
يزيد العرقسوس من احتباس الماء، مما قد يفاقم أمراض الكلى.

الحوامل:
يُنصح بتجنب العرقسوس خلال فترة الحمل، حيث لا توجد معلومات كافية حول سلامته للنساء الحوامل.

المرضعات:
يُنصح بتجنب العرقسوس خلال فترة الرضاعة الطبيعية، حيث لا توجد معلومات كافية حول سلامته للرضع.

الأطفال دون سن الثانية:
يُنصح بتجنب العرقسوس للأطفال دون سن الثانية.

بالإضافة إلى ذلك، يجب على الأشخاص الذين يتناولون أي أدوية بانتظام استشارة الطبيب قبل تناول العرقسوس،
حيث يمكن أن يتفاعل مع بعض الأدوية.

تنبيه

يُنصح بتناول العرقسوس بكميات معتدلة و استشارة الطبيب قبل تناول العرقسوس، خاصةً إذا كنت تعاني من أي مشاكل صحية.

العرقسوس ارتفاع ضغط الدم الرضاعة الطبيعية المشروبات الرمضانية أمراض الكلي امراض القلب فترة الرضاعة

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