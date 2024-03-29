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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

هيحصل بعد أيام .. تأثير الكسوف الكلي على الجسم والنفسية

صدى البلد

يعد الكسوف الكلي من الظواهر الطبيعة  النادرة التي لا تتكرر كثيرا لذا ينتظرها العالم بفارغ الصبر.

ولكن اثناء حدوث الكسوف الكلي خاصه لمن يشاهدون يتعرضوا لتغيرات جسدية ونفسية عديدة
 

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ووفقا لما جاء في موقع NASA Space Place نرصد لكم تأثير الكسوف الكلي على الإنسان
 

تأثير الكسوف الكلي على جسم الإنسان:

انخفاض في درجات الحرارة: يؤدي حجب الشمس إلى انخفاض طفيف في درجات الحرارة المحيطة.

تغيرات في ضغط الدم ومعدل ضربات القلب: قد يلاحظ بعض الأشخاص تغيرات طفيفة في ضغط الدم ومعدل ضربات القلب.

الضغط
الضغط


تأثير الكسوف الكلى على نفسية الإنسان

الشعور بالرهبة والدهشة: يُعرف الكسوف الكلي بتأثيره العميق على مشاعر الإنان  حيث يثير مشاعر الرهبة والدهشة والإلهام ويتغير معدل إفراز الادرينالين.


الشعور بالهدوء والسكينة: يخلق الظلام المفاجئ جوًا من الهدوء والسكينة بالنسبة للبعض مما قد يُساعد على الاسترخاء والتأمل.


الشعور بالارتباط بالكون: يُساعد الكسوف الكلي على تذكير الناس بجمال الكون وعظمة الخالق.

لا تنظر مباشرة إلى الشمس: يمكن أن يسبب ذلك ضرر كبير للنظر و تلف دائم للشبكية واستخدم نظارات الكسوف الخاصة حيث أنها فعالة في حماية العين من أشعة الشمس الضارة.

 

 

الكسوف الظواهر الطبيعية الكسوف الكلي درجات الحرارة ضربات القلب معدل ضربات القلب

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