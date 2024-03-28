سكر مصنوع في البيت.. تفاصيل مذهلة عن بديل أفضل يحمى من السرطان

تداول نشطاء السوشيال ميديا مقطع فيديو لشخص يقوم بتحويل التمر الى سكر من خلال تحميصه ثم طحنه.. فماتأثيره على الصحة؟



ووفقا لما جاء في موقع theguardian يُعد سكر التمر بديلًا طبيعيًا لسكر المائدة الأبيض، حيث يتميز بطعمه الغني ولونه الجذاب و احتوائه على العديد من العناصر الغذائية المفيدة للصحة، وهذه اهم فوائده.

مصدر غني بالفيتامينات والمعادن:

البوتاسيوم وهو يلعب دورًا هامًا في تنظيم ضغط الدم وتوازن السوائل في الجسم.

المغنيسيوم الذي يدعم صحة العظام والعضلات والجهاز العصبي.

الحديد وهوضروري لنقل الأكسجين في الدم.

الفيتامينات: يحتوي سكر التمر على فيتامينات B1 و B2 و B3، والتي تدعم وظائف الجسم المختلفة.

مضادات الأكسدة:

يُعد سكر التمر غنيًا بمضادات الأكسدة التي تُحارب الجذور الحرة، مما يُقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل السرطان وأمراض القلب.

سكر التمر

تحسين الهضم:

يحتوي سكر التمر على الألياف الغذائية التي تُسهل عملية الهضم وتُساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول.

تعزيز صحة الدماغ:

تُساعد الفيتامينات والمعادن الموجودة في سكر التمر على تحسين وظائف الدماغ والذاكرة.

مصدر طاقة طبيعي:

يُعد سكر التمر مصدرًا سريعًا للطاقة بفضل احتوائه على الكربوهيدرات الطبيعية.



مؤشر نسبة السكر في الدم:

يتمتع سكر التمر بمؤشر نسبة سكر في الدم أقل من سكر المائدة، مما يعني أنه لا يسبب ارتفاعًا حادًا في مستويات السكر في الدم.

السعرات الحرارية:

يحتوي سكر التمر على سعرات حرارية أقل من سكر المائدة.

على الرغم من فوائده العديدة، إلا أنه من المهم استهلاك سكر التمر باعتدال، حيث أنه يحتوي على نسبة عالية من السعرات الحرارية.