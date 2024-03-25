بعد إصابة محمد العمروسى بها.. احترس هذه الأطعمة تسبب الأزمة القلبية

تعرض الفنان محمد العمروسي خطيب المطربة مي فاروق لوعكة صحية شديدة بسبب إصابته بـ أزمة قلبية ونقله للمستشفى.

تعد الأزمة القلبية من المشكلات الصحية الخطيرة التى يمكن أن تتسبب في الوفاة إذا لم يتم التدخل الطبي فى الوقت المناسب واسعاف المريض بسرعة وهى من المشكلات الشائعة حتى بين الشباب.

ووفقا لما جاء فى موقع مايو كلينك فإن الأطعمة التالية تعرضك للإصابة بـ الأزمة القلبية.

القلب

الوجبات التي تحتوي على ملح أو نسبة عالية من الصوديوم.

السكريات أو المشروبات المحلاة

الكربوهيدرات عالية التكرير من أسباب الأزمة القلبية.

المشروبات الكحولية تسبب الأزمة القلبية

الأطعمة عالية المعالَجة، مثل اللحوم المصنعة.

الدهون المشبَعة الموجودة في اللحوم الحمراء ومشتقات الحليب كاملة الدسم وزيت النخيل وزيت جوز الهند

الدهون المتحولة الموجودة في بعض الوجبات السريعة المقلية وشرائح البطاطس والمخبوزات.