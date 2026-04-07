طريقة عمل فطيرة الرنجة بالبطاطس بمذاق شهي

تعد فطيرة الرنجة بالبطاطس من الأكلات غير التقليدية التى يمكن تقديمها في احتفالات عيد شم النسيم.

نعرض لكم طريقة عمل فطيرة الرنجة بالبطاطس من خلال خطوات الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة.

المقادير

بطاطس مسلوقة

بصل أخضر مفروم

فلفل أحمر مفروم

رنجة مخلية

بطاريخ مرملة

كريمة حلويات

ملح

فلفل اسود

كركم

بابريكا

زبدة

طريقة عمل فطيرة الرنجة بالبطاطس

شوحي بطارخ الرنجة مع الرنجة في الزبدة ثم تقطع وشوحي البصل والفلفل المفروم.

في بولة اخلطي البطاطس مع الملح و الفلفل الاسود والكركم و البابريكا و زبدة و الكريمة.

افردى البطاطس المسلوقة و المهروسة في صينية فرن ثم رصي قطع الرنجة والبصل والفلفل .

اضيفي طبقة أخرى من البطاطس وضعي كريمة على الوجه

ثم ادخليها فرنا ساخنا حتى النضج