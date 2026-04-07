من مركز السيطرة.. محافظ دمياط يتابع تطبيق قرار غلق المحال العامة



تابع الدكتور حسام الدين فوزى محافظ دمياط، من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، تطبيق قرار دولة رئيس مجلس الوزراء بغلق المحال العامة والمراكز التجارية والمطاعم والكافيتريات فى تمام التاسعة مساءًا ماعدا يومى الخميس والجمعة فى تمام العاشرة مساءًا وذلك بحضور الدكتور محمد فوزي نائب المحافظ

حيث تابع " الدكتور حسام الدين فوزى " الموقف بجميع مدن ومراكز المحافظة، والتأكد من الالتزام بالتطبيق التام للقرار وفقًا للآليات المحددة وذلك لترشيد استهلاك الطاقة والكهرباء.

وأكد " محافظ دمياط " مجددًا على التنسيق بين الوحدات المحلية والأجهزة الأمنية لتطبيق القرار و التعامل مع أى مخالفات .