محافظ أسيوط يفتتح معرض السلع الغذائية بمناسبة أعياد الإخوة المسيحيين بأسعار مخفضة تصل إلى 30%

افتتح اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، معرض السلع الغذائية بالمنفذ الدائم للغرفة التجارية بميدان المنفذ، وذلك في إطار الاستعدادات لأعياد الأخوة المسيحيين، وتوفير احتياجات المواطنين من السلع الأساسية بأسعار مخفضة، دعمًا للمواطنين وتخفيفًا للأعباء المعيشية.

جاء ذلك بحضور المحاسب عمرو أبو العيون، رئيس الغرفة التجارية بأسيوط ونائب رئيس اتحاد الغرف التجارية وعضو مجلس الشيوخ، والدكتور عنتر سعيد وكيل مديرية التموين، وأبو العيون إبراهيم رئيس حي شرق أسيوط، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية وأعضاء الغرفة التجارية وأهالي المنطقة.

وعقب الافتتاح، تفقد المحافظ ومرافقوه أقسام المعرض، حيث استمع إلى شرح تفصيلي حول السلع المعروضة التي تضم تشكيلة متنوعة من المنتجات الغذائية الأساسية، من بينها السكر والزيت والمكرونة واللحوم والدواجن والمجمدات وبيض المائدة والتونة، بالإضافة إلى مختلف السلع الأخرى، والتي تُطرح بأسعار تقل عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تتراوح بين 25% و30%، مع توفير كميات كافية تلبي احتياجات المواطنين.

وحرص المحافظ خلال جولته على التأكد من جودة السلع المعروضة وصلاحيتها، فضلًا عن الالتزام بالأوزان والأسعار المعلنة، كما التقى بعدد من المواطنين الذين أعربوا عن تقديرهم لهذه المبادرة، مشيدين بانخفاض الأسعار وتنوع المنتجات.

وأكد محافظ أسيوط أن إقامة هذا المعرض تأتي ضمن خطة المحافظة للتوسع في المنافذ والمعارض الدائمة والمؤقتة، خاصة خلال المواسم والأعياد، بهدف دعم المواطنين وتوفير السلع بأسعار مناسبة، مشددًا على استمرار المتابعة اليومية للأسواق لضبط الأسعار وضمان توافر السلع.

ومن جانبه، أوضح رئيس مجس إدارة الغرفة التجارية بأسيوط أن المعرض يأتي في إطار الدور المجتمعي للغرفة لدعم المواطنين، خاصة في المناسبات، من خلال توفير السلع بأسعار مخفضة، وتنشيط الحركة التجارية، ودعم المنتجات المحلية.

وفي ختام الجولة، شدد المحافظ على تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق لمنع أي ممارسات احتكارية، مؤكدًا أن المحافظة تضع المواطن في صدارة أولوياتها، وتسعى دائمًا لتوفير السلع الأساسية بأسعار عادلة، تحقيقًا للاستقرار المجتمعي ودعم الفئات الأكثر احتياجًا.