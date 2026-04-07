الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أسيوط.. ضبط مصنع مخالف والتحفظ على 2056 منتجًا غذائيًا منتهي الصلاحية

ضبط مصنع مخالف والتحفظ على 2056 منتجًا غذائيًا منتهي الصلاحية بقرية الزاوية بأسيوط
ضبط مصنع مخالف والتحفظ على 2056 منتجًا غذائيًا منتهي الصلاحية بقرية الزاوية بأسيوط
إيهاب عمر

أعلن اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، عن ضبط مصنع مخالف لتعبئة وتغليف المواد الغذائية بنطاق مركز أسيوط، والتحفظ على 2056 وحدة غذائية متنوعة منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك ضمن حملات رقابية مكثفة تُنفذ بمختلف المراكز والقرى لإحكام السيطرة على الأسواق وضمان جودة وسلامة السلع الغذائية قبل طرحها للمواطنين.

وأكد المحافظ أن هذه الجهود تأتي في إطار خطة الدولة بقيادة عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتحقيق التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030، مشددًا على استمرار الحملات التموينية لمواجهة كافة صور الغش التجاري والتلاعب بالسلع، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

وأوضح أن مديرية التموين والتجارة الداخلية بأسيوط، بقيادة خالد محمد وكيل الوزارة، شنت حملة تموينية أسفرت عن ضبط المصنع المخالف بقرية الزاوية التابعة لمركز أسيوط، حيث تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر بالواقعة تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.

وأشار المحافظ إلى أن الحملة نفذت بمشاركة إدارة التجارة الداخلية بالمديرية، وبالتنسيق مع هيئة التنمية الصناعية وإدارة تموين مركز أسيوط، وبمشاركة مأموري الضبط القضائي، في إطار تكامل الجهود بين الجهات المعنية لتحقيق الانضباط بالأسواق.

وشدد اللواء محمد علوان على مواصلة تكثيف الحملات الرقابية خلال الفترة المقبلة، مع تعزيز التنسيق بين الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية، للتصدي بحزم لأي ممارسات تضر بحقوق المواطنين أو تهدد سلامتهم، واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال المخالفين.

وتهيب محافظة أسيوط بالمواطنين الإبلاغ عن أي مخالفات تموينية، من خلال غرفة العمليات المركزية التي تعمل على مدار الساعة عبر الخط الساخن (114)، أو الأرقام (088/2135858) و(088/2135727)، بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528)، التابعة لمجلس الوزراء، لاتخاذ الإجراءات الفورية حيالها.

