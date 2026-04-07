محافظ أسيوط يوجه بإجراءات عاجلة لتحسين السيولة المرورية خلال جولة في شارع نزلة عبداللاه

أجرى اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، جولة ميدانية موسعة لمتابعة أعمال تطوير وتوسعة المحاور المرورية، والوقوف على التحديات التي تواجه المواطنين، وذلك في إطار خطة المحافظة للارتقاء بشبكة الطرق وتحسين كفاءة الحركة داخل المدن.

وشملت الجولة تفقد شارع نزلة عبداللاه بحي شرق مدينة أسيوط والمنطقة المحيطة بنفق مدخل كوبري أسيوط العلوي، ضمن رؤية متكاملة تستهدف تطوير البنية المرورية الداخلية وتحقيق سيولة في الحركة، بما ينعكس إيجابيًا على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

رافق المحافظ خلال جولته الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، وأبو العيون إبراهيم رئيس حي شرق، ونوابه، ويسري سند مدير عام المواقف، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

واستمع المحافظ إلى عرض تفصيلي بشأن المقترحات المطروحة، والتي تضمنت تنفيذ مطب صناعي للحد من الحوادث الناتجة عن تداخل حركة السيارات القادمة من وإلى مدخل نفق كوبري أسيوط العلوي، خاصة في ظل الكثافات المرورية المرتفعة التي تشهدها المنطقة بشكل يومي.

كما ناقش عددًا من الحلول الفنية، من بينها إنشاء دوران مروري وفقًا للاشتراطات الهندسية لتحقيق انسيابية الحركة وتقليل الاختناقات، فضلًا عن دراسة تعلية السور المواجه لمركز التشييد والبناء وتوسعة الطريق، بما يسهم في تنظيم الحركة وتعزيز عوامل الأمان.

وأكد محافظ أسيوط أهمية التعامل الفوري مع المناطق الساخنة مروريًا، وتطبيق حلول مرنة تتناسب مع طبيعة كل موقع، مع التشديد على ضرورة التنسيق الكامل بين الجهات المعنية لضمان سرعة التنفيذ وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.

وأشار إلى استمرار جهود المحافظة في تطوير الطرق والمحاور الحيوية، بما يتواكب مع متطلبات التنمية، ويسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين، مؤكدًا أن الجولات الميدانية تمثل أداة رئيسية لرصد المشكلات واتخاذ قرارات سريعة وفعالة بشأنها.