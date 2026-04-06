قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اقتصاد تحت النار.. ضربة إسرائيلية تشلّ 85% من صادرات البتروكيماويات الإيرانية
الشيطان يعظ.. نصيحة من نتنياهو إلى ترامب بشأن الحرب ضد إيران
وزير العدل لأعضاء النيابة العامة: عليكم حماية المال العام ومكافحة الفساد
أضعنا المفاتيح.. سفارة إيران في زيمبابوي تسخر من مطالبة ترامب بفتح مضيق هرمز
رئيس الاتحاد السنغالي: لا خطر قانوني على احتفاظ منتخبنا بلقبه الإفريقي
المغرب يعلن توقيع اتفاقيات لتعزيز التعاون الثنائي مع مصر
الجيش الإسرائيلي يعلن قصف أكبر مجمع بتروكيميائي في إيران
هل لمس المرأة ينقض الوضوء؟.. الأزهر للفتوى يفند الخلاف الفقهي
بعد نقله إلى المستشفى.. رشوان توفيق يطالب جمهوره بالدعاء لـ عبد الرحمن أبو زهرة
ترامب: 155 طائرة شاركت في مهمة إنقاذ الطيار الأمريكي الثاني بإيران
إحباط محاولة زواج طفلة تبلغ 13 عاما.. مدير الإدارة العامة لنجدة الطفل يكشف التفاصيل
ترامب: أرسلنا 200 جندي للعثور على جندي واحد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

حبس أستاذ جامعي عاما لتحر.شه بزميلته داخل هندسة أسيوط

إيهاب عمر

قضت الدائرة الأولى الاستئنافية بمحكمة جنايات أسيوط، بمعاقبة عضو هيئة تدريس بجامعة أسيوط، بالحبس مع الشغل لمدة عام، وذلك لإدانته بالتحرش بزميلته بكلية الهندسة.


صدر الحكم برئاسة المستشار هاني محمد عبد الآخر، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين إبراهيم علام عبدالحليم، وشريف جرجس ميخائيل، وبأمانة سر عادل أبوالريش وفنجري عبدالرحيم.
تعود وقائع القضية رقم 10320 لسنة 2024 جنايات أول أسيوط، إلى بلاغ تقدمت به “جهاد . م . ك” 31 عامًا، مدرس مساعد بكلية الهندسة، اتهمت فيه زميلها “محمود . م . أ” 57 عامًا، أستاذ بالقسم ذاته، بالتعدي عليها لفظيًا بعبارات تحمل إيحاءات جنسية، إلى جانب ملامستها بشكل غير لائق، وتعمد مضايقتها وتشويه سمعتها داخل الكلية.
وأوضحت المجني عليها، في تحقيقات النيابة التي باشرها محمد التلاوي وكيل النائب العام، أنها التحقت بالعمل كمعيدة بقسم هندسة التعدين عام 2014، وخلال فترة عملها لاحظت سلوكيات غير معتادة من المتهم، تمثلت في ملاحقتها بالنظرات وتتبعها داخل الكلية، الأمر الذي دفعها إلى تجنب التعامل معه قدر الإمكان.
وأضافت أن تلك التصرفات تصاعدت بشكل ملحوظ في سبتمبر 2023، حيث لاحقها المتهم أثناء توجهها لدورة المياه، ما أثار خوفها ودفعها للعودة مسرعة إلى معمل الحاسب الآلي.
وفي واقعة أخرى، ذكرت أنه توجه إليها داخل مكتب المعيدين بعبارات تحمل تهديدًا مبطنًا، إلى جانب تكرار عبارات ذات طابع تحرشي مثل التعليق على مظهرها بشكل غير لائق، وذلك أمام زملاء العمل، فضلًا عن تعمده ملامستها، حيث قام في إحدى المرات بالإمساك بيدها.


وكشفت تحريات المقدم بركات أحمد بركات، بإدارة البحث الجنائي فرع وسط أسيوط، صحة أقوال المجني عليها، مؤكدة قيام المتهم بتوجيه عبارات خادشة للحياء ذات إيحاءات جنسية، وتكرار أفعاله بشكل مستمر، فضلًا عن تتبعه لها داخل الكلية.

الدائرة الأولى الاستئنافية محكمة جنايات أسيوط عضو هيئة تدريس جامعة أسيوط الحبس مع الشغل التحرش

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سيارة ‏SUV‏
اوقاف الشرقية
طريقة عمل القلقاس بالخُضرة ..
قبل شم النسيم..علامات تكشف الرنجة الفاسدة
