حبس أستاذ جامعي عاما لتحر.شه بزميلته داخل هندسة أسيوط

قضت الدائرة الأولى الاستئنافية بمحكمة جنايات أسيوط، بمعاقبة عضو هيئة تدريس بجامعة أسيوط، بالحبس مع الشغل لمدة عام، وذلك لإدانته بالتحرش بزميلته بكلية الهندسة.



صدر الحكم برئاسة المستشار هاني محمد عبد الآخر، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين إبراهيم علام عبدالحليم، وشريف جرجس ميخائيل، وبأمانة سر عادل أبوالريش وفنجري عبدالرحيم.

تعود وقائع القضية رقم 10320 لسنة 2024 جنايات أول أسيوط، إلى بلاغ تقدمت به “جهاد . م . ك” 31 عامًا، مدرس مساعد بكلية الهندسة، اتهمت فيه زميلها “محمود . م . أ” 57 عامًا، أستاذ بالقسم ذاته، بالتعدي عليها لفظيًا بعبارات تحمل إيحاءات جنسية، إلى جانب ملامستها بشكل غير لائق، وتعمد مضايقتها وتشويه سمعتها داخل الكلية.

وأوضحت المجني عليها، في تحقيقات النيابة التي باشرها محمد التلاوي وكيل النائب العام، أنها التحقت بالعمل كمعيدة بقسم هندسة التعدين عام 2014، وخلال فترة عملها لاحظت سلوكيات غير معتادة من المتهم، تمثلت في ملاحقتها بالنظرات وتتبعها داخل الكلية، الأمر الذي دفعها إلى تجنب التعامل معه قدر الإمكان.

وأضافت أن تلك التصرفات تصاعدت بشكل ملحوظ في سبتمبر 2023، حيث لاحقها المتهم أثناء توجهها لدورة المياه، ما أثار خوفها ودفعها للعودة مسرعة إلى معمل الحاسب الآلي.

وفي واقعة أخرى، ذكرت أنه توجه إليها داخل مكتب المعيدين بعبارات تحمل تهديدًا مبطنًا، إلى جانب تكرار عبارات ذات طابع تحرشي مثل التعليق على مظهرها بشكل غير لائق، وذلك أمام زملاء العمل، فضلًا عن تعمده ملامستها، حيث قام في إحدى المرات بالإمساك بيدها.



وكشفت تحريات المقدم بركات أحمد بركات، بإدارة البحث الجنائي فرع وسط أسيوط، صحة أقوال المجني عليها، مؤكدة قيام المتهم بتوجيه عبارات خادشة للحياء ذات إيحاءات جنسية، وتكرار أفعاله بشكل مستمر، فضلًا عن تتبعه لها داخل الكلية.