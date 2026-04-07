الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط يشهد الاحتفال بعيد الأم ويكرم الأمهات المثاليات

محافظ أسيوط يشهد الاحتفال بعيد الأم ويكرم الأمهات المثاليات
محافظ أسيوط يشهد الاحتفال بعيد الأم ويكرم الأمهات المثاليات
إيهاب عمر

شهد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، احتفالية عيد الأم وتكريم الأمهات المثاليات على مستوى المحافظة، والتي نظمتها مديرية التضامن الاجتماعي، بالقاعة الكبرى بديوان عام المحافظة، تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي وسط حضور رسمي ومجتمعي واسع.

حضر الاحتفالية الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، والمحاسب عدلي أبو عقيل سكرتير عام المحافظة، وحسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والشيخ شعراوي محمد شعبان مدير أوقاف شرق والقس عاموس بسطا الأمين العام المساعد لبيت العائلة المصرية بأسيوط وممثلي التضامن الاجتماعي والجمعيات الأهلية وجمعية الهلال الأحمر والأمهات المكرمات وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

واستهلت فعاليات الاحتفالية، بعزف السلام الجمهوري وتلاوة آيات من القرآن الكريم، أعقبها كلمات رسمية أكدت على المكانة الرفيعة التي تحظى بها الأم المصرية ودورها المحوري في بناء الأسرة والمجتمع.

وأكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، أن الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تولي اهتمامًا كبيرًا بالمرأة، إيمانًا بدورها المحوري في بناء المجتمع وتمكينها اقتصاديًا واجتماعيًا، مشيرًا إلى التزام المحافظة بدعم الأمهات وتوفير حياة كريمة لهن. وأضاف أن الأم تمثل خط الدفاع الأول عن تماسك الأسرة وصانعة القيم، مشيدًا بنماذج الأمهات المثاليات اللاتي قدمن تضحيات عظيمة وأسهمن في تنشئة أجيال قادرة على بناء الوطن.

من جانبه، أوضح حسن عثمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، أن تمكين المرأة يمثل أساسًا لتحقيق التنمية المستدامة، وأن دعم الأم هو استثمار مباشر في مستقبل الوطن، مستعرضًا برامج الدولة الداعمة مثل “تكافل وكرامة” ومبادرات التمكين الاقتصادي والرعاية الصحية، والتي تستهدف تحسين جودة حياة الأسر الأولى بالرعاية وتوفير مظلة حماية اجتماعية شاملة.

وأكد الشيخ شعراوي شعبان ممثل مديرية الأوقاف أن تكريم الأمهات المثاليات يأتي تقديرًا لدورهن العظيم في بناء الأسرة وترسيخ القيم الأخلاقية، مشيرًا إلى أن المرأة المصرية تقدم نماذج مشرفة في العطاء والإخلاص وتربية الأجيال، بما يعزز استقرار المجتمع.

فيما شددت الدكتورة مروة كدواني، مقرر المجلس القومي للمرأة بأسيوط، على أن المجلس يعمل بالتعاون مع مؤسسات الدولة لدعم وتمكين المرأة خاصة الفئات الأكثر احتياجًا، مؤكدة أن تمكين المرأة يمثل ركيزة أساسية في رؤية الدولة، وأن الاستثمار في المرأة هو استثمار في مستقبل الوطن واستقراره.

وتخللت الاحتفالية فقرة شعرية ألقتها حنان جوهر من العلاقات العامة بالمحافظة، تضمنت قصيدة للشاعر فارس قطرية عبّرت عن مكانة الأم وتضحياتها.

وفي ختام الفعاليات، تم إهداء درع مديرية التضامن الاجتماعي لمحافظ أسيوط تقديرًا لجهوده، إلى جانب تكريم الأمهات المثاليات وعدد من الداعمين وفريق عمل المديرية، قبل أن تُختتم الاحتفالية بالتقاط الصور التذكارية في أجواء احتفالية تعكس التقدير لدور الأم المصرية.

