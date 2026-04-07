محافظ أسيوط: تشميع 27 محلًا ومنشأة تجارية خالفت قرارات الغلق

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، استمرار تنفيذ الحملات المفاجئة على المحال والمنشآت التجارية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، لمتابعة الالتزام بقرارات الغلق المنظمة، في إطار جهود الدولة لتحقيق الانضباط وترشيد استهلاك الطاقة.

وأوضح المحافظ، أن الحملات التي نفذتها الأجهزة التنفيذية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية أسفرت عن تشميع 27 محلًا ومنشأة تجارية لعدم التزامهم بمواعيد الغلق المحددة، مشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية بحق المخالفين.

وأشار إلى أن تلك الحملات استهدفت عددًا من المناطق الحيوية والشوارع الرئيسية، حيث تم المرور الميداني لرصد أي مخالفات والتعامل معها بشكل مباشر، بما يضمن تحقيق الانضباط العام.

وأضاف اللواء محمد علوان أن المتابعة تتم بصورة لحظية من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، بما يسهم في سرعة رصد المخالفات والتعامل الفوري معها، تنفيذًا لتوجيهات الدولة في هذا الشأن.

وأكد المحافظ على استمرار تكثيف الحملات اليومية بكافة المراكز والأحياء، مع توجيه رؤساء الوحدات المحلية بعدم التهاون في تطبيق القانون، والتصدي لكافة صور المخالفات، خاصة ما يتعلق بمواعيد الغلق.

واختتم محافظ أسيوط تصريحاته بدعوة المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة التنفيذية، والالتزام بالتعليمات، والإبلاغ عن أي مخالفات من خلال الخط الساخن (114)، )، أو من خلال غرف العمليات (2135858/ 088) و(2135727/ 088)، بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528)، التي تعمل على مدار الساعة لتلقي الشكاوى وسرعة التعامل معها.