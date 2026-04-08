شاهين: الدبلوماسية المصرية حمت الأمن القومي العربي وأثرت إيجابيًا على السلام الإقليمي
رئيس وزراء باكستان: نثمن جهود مصر وتركيا وقطر في وقف إطلاق النار بإيران
دعم أوروبي موحد للبنان.. مساعدات جديدة وتشديد على حماية السيادة والمدنيين
أبو الغيط: الاعتداءات الإسرائيلية الهمجية على لبنان تهدف لتخريب اتفاق وقف إطلاق النار
دماء على الأسفلت بالمحافظات| إصابة 3 عمال باختناق في أسيوط.. انقلاب أتوبيس على طريق الغردقة – غارب.. وفتاة تحاول إنهاء حياتها بالدقهلية
الكويت تعلن التصدي لهجوم واسع.. اعتراض صواريخ ومسيرات واستهداف منشآت حيوية
الرئيس السيسي ورئيس جامبيا يتفقان على توسيع آفاق التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين
80 شهيدا وأكثر من 400 مصاب.. غارات إسرائيلية دامية تضرب بيروت وتضع القطاع الصحي تحت ضغط هائل
موعد إجازة شم النسيم 2026 في مصر للقطاعين العام والخاص
وزير الصحة يبحث توطين صناعة أدوية الأورام والعلاجات المبتكرة
أول رد من إيران على الهجوم الإسرائيلي ضد لبنان
لقاء مرتقب غدا في إسلام آباد.. أمريكا وإيران على طاولة التهدئة وسط تهديدات بهرمز
التضامن تنظم احتفالية ختام برنامج تدريب ميسرات دور الحضانات

كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

 نظمت وزارة التضامن الاجتماعي احتفالية ختام برنامج تدريب ميسرات دور الحضانات بمحافظة أسوان، وذلك في إطار جهود الوزارة لتطوير منظومة الطفولة المبكرة والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للأطفال.

وأكدت  حنان مصطفي رئيس الادارة المركزية لشئون الأسرة والمرأة على التعاون المثمر مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي جايكا، وأن البرنامج التدريبي يمثل خطوة مهمة نحو إعداد كوادر مؤهلة قادرة على تطوير قطاع الحضانات بما يسهم في تقديم أفضل مستويات الرعاية التعليمية للأطفال.

وأضافت مصطفى أن التدريب يأتي في إطار تنفيذ خطة الوزارة لتعميم التجربة على مستوى مختلف المحافظات، بما يضمن الارتقاء بجودة خدمات الطفولة المبكرة وإعداد جيل واعٍ ومبدع، مشيرةً إلى أن الاحتفالية  تمثل حافزًا لمواصلة التميز وتحسين مستوى الأداء داخل دور الحضانات من خلال رفع كفاءة الكوادر العاملة بدور الحضانات، وتطوير قدراتهن بما يتماشى مع أحدث الممارسات التربوية.

وأعرب محمد يوسف، مدير مديرية التضامن الاجتماعي بأسوان، عن سعادته بنجاح البرنامج، انطلاقًا من إيمان الوزارة بأهمية بناء قدرات مقدمي الخدمات على المستوى المحلي. 

وأضاف أن البرنامج التدريبي تم تصميمه وفق منهجية متكاملة تبدأ بإعداد مدربات مؤهلات، يقمن بدورهن في نقل الخبرات إلى الميسرات داخل الحضانات، بما يحقق الاستدامة ويؤسس لنموذج تدريبي قابل للتوسع والتطبيق في مختلف المحافظات.

وأشار إلى أن التدريب يأتي في سياق دعم جودة البيئة التعليمية للأطفال في سنواتهم الأولى، من خلال تمكين الميسرات بالمعارف والمهارات اللازمة للتعامل مع الأطفال بشكل علمي وتربوي سليم، بما يسهم في تنمية قدراتهم العقلية والنفسية والاجتماعية، ويعزز فرصهم في النمو المتكامل.

وقدمت الدكتورة هانم عمر مدير عام الإدارة العامة لشئون الطفل بالوزارة عرضا عن التدريب ومراحل التنفيذ،الذى انطلق مركزيا باستهداف  إعداد كوادر تدريبية مؤهلة داخل محافظة أسوان قادرة على نقل المعرفة وتنفيذ البرامج التدريبية بكفاءة و بما يضمن توحيد المفاهيم والرسائل المرتبطة بمجال الطفولة المبكرة، وتقديم محتوى تدريبي متسق يعكس التوجهات الفنية لــوزارة التضامن الاجتماعي. 

وشهدت المرحلة الثانية للتدريب تحقيق مستوى عالٍ من الجودة، لتحقيق الأثر المطلوب ورفع كفاءة الخدمات المقدمة داخل الحضانات حيث تم اختيار الميسرات وفق منهجية تضمن تحقيق الانتشار والكفاءة، وتمثيل جميع الوحدات بمراعاة التوزيع الجغرافي على مستوى محافظة أسوان ولاول مرة تم تدريب ميسرات مركز ابو سنبل حيث كان من المراكز صعبة الوصول اليها بسبب بعدها الجغرافي 

وأضافت عمر أن التدريب شمل العديد من الموضوعات من مراحل نمو الطفل وخصائص كل مرحلة، الفروق الفردية بين الأطفال، أساليب واهمية  التعلم من خلال اللعب، أنواع الأنشطة، دور الميسرة في توجيه النشاط ،الدعم النفسي، إدارة الحضانة والحماية والرعاية، فضلا عن  الجانب التطبيقي،حيث ربط المعارف النظرية بالممارسات العملية.

الجدير بالذكر أن برنامج تدريب ميسرات دور الحضانات بمحافظة أسوان استهدف تأهيل 100 من ميسرات الحضانات على تطبيق النموذج الياباني «التعلم من خلال اللعب»، بما يسهم في تنمية مهارات الأطفال وتعزيز قدراتهم داخل بيئة تعليمية آمنة ومحفزة وتم تدريب 111 ميسرة بالفعل داخل المحافظة بنسبة نجاح 111%.

وشهدت الاحتفالية تكريم الفائزين، حيث حصلت الأستاذة فاطمة محمد حسن على المركز الأول كأفضل مدربة، فيما جاءت الأستاذة باتعة أحمد محمد في المركز الثاني، كما فازت 12 ميسرة  بجوائز مالية وأخرى عينية تضمنت وسائل تعليمية للأطفال.

كما تم خلال الاحتفالية تكريم المدربين الفائزين، إلى جانب تكريم الفريق المركزي بالوزارة وفرق المنسقين المحليين بمديرية التضامن الاجتماعي بأسوان.

صورة الشاب وسيارته

جـ.ثة تتدلى من الكوبري.. لحظات مرعبة وجهود مكثفة لحل لغز وفاة شاب بالمظلات

السحب اليومي من ATM

رسميا في جميع البنوك.. الحد الأقصى للسحب اليومي من الفروع والـATM

محمود وفا

لجنة الحكام تحسم الجدل حول ركلة جزاء مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا

البنزين

بعد الهدنة الإيرانية الأمريكية.. أسعار البنزين والسولار اليوم الأربعاء 8 أبريل

شحن عداد الكهرباء

لماذا يجب شحن كارت عداد الكهرباء من الشركة مرة كل 3 شهور

الذهب

بعد الهدنة الإيرانية الأمريكية.. أسعار الذهب في السعودية اليوم الأربعاء

الأهلي ولجنة الحكام

قرار نهائي.. ماذا قال رئيس لجنة الحكام عن ركلة جزاء الأهلي أمام سيراميكا؟

ترامب ومجتبى خامنئي

كواليس اللحظات الأخيرة قبل الحرب الشاملة.. أوامر مُفاجئة من المرشد الإيراني ردًا على تهديدات ترامب النارية

إجازة شم النسيم 2026

5 أيام متتالية.. متى يحصل الموظفون على إجازة شم النسيم 2026؟

وفاة شاب على كوبري المظلات

عنده اكتئاب .. تفاصيل وفاة شاب على كوبري المظلات

مفاجأة في أسعار الذهب

ارتفع 120 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الذهب بعد هدنة أمريكا وإيران

بالصور

أبطال حكاية نرجس ضيوف معكم منى الشاذلي

حكاية نرجس
حكاية نرجس
حكاية نرجس

وصفة غير متوقعة لعلاج الصداع النصفي وعسر الهضم ونقص الفيتامينات

ورق الغار
ورق الغار
ورق الغار

مصرع مسن ووالدته على يد الحفيد في ظروف غامضة داخل شقة بالإسكندرية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أطباق للفطار والعشاء غنية بالبروتينات لأصحاب الدايت

4 أطباق للفطار و العشاء غنية بالبروتينات لأصحاب الدايت أطعمة نباتية فائقة البروتين.. تتفوق على البيض وبميزة إضافية
4 أطباق للفطار و العشاء غنية بالبروتينات لأصحاب الدايت أطعمة نباتية فائقة البروتين.. تتفوق على البيض وبميزة إضافية
4 أطباق للفطار و العشاء غنية بالبروتينات لأصحاب الدايت أطعمة نباتية فائقة البروتين.. تتفوق على البيض وبميزة إضافية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أعمق الأسئلة لا أسرع الإجابات

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : نقطة الصفر وخارطة جديدة للمنطقة

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب : حين تتكلم الجذور وتخفت الضوضاء : المغرب ومصر … تحالف يُكتب بالحضارة لا باللحظة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك تفانخت الأول

مقال

أحمد عبد القوى يكتب .. المكتبات المتنقلة .. يا وزيرة الثقافة

المزيد