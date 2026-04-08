التضامن تنظم احتفالية ختام برنامج تدريب ميسرات دور الحضانات

نظمت وزارة التضامن الاجتماعي احتفالية ختام برنامج تدريب ميسرات دور الحضانات بمحافظة أسوان، وذلك في إطار جهود الوزارة لتطوير منظومة الطفولة المبكرة والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للأطفال.

وأكدت حنان مصطفي رئيس الادارة المركزية لشئون الأسرة والمرأة على التعاون المثمر مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي جايكا، وأن البرنامج التدريبي يمثل خطوة مهمة نحو إعداد كوادر مؤهلة قادرة على تطوير قطاع الحضانات بما يسهم في تقديم أفضل مستويات الرعاية التعليمية للأطفال.

وأضافت مصطفى أن التدريب يأتي في إطار تنفيذ خطة الوزارة لتعميم التجربة على مستوى مختلف المحافظات، بما يضمن الارتقاء بجودة خدمات الطفولة المبكرة وإعداد جيل واعٍ ومبدع، مشيرةً إلى أن الاحتفالية تمثل حافزًا لمواصلة التميز وتحسين مستوى الأداء داخل دور الحضانات من خلال رفع كفاءة الكوادر العاملة بدور الحضانات، وتطوير قدراتهن بما يتماشى مع أحدث الممارسات التربوية.

وأعرب محمد يوسف، مدير مديرية التضامن الاجتماعي بأسوان، عن سعادته بنجاح البرنامج، انطلاقًا من إيمان الوزارة بأهمية بناء قدرات مقدمي الخدمات على المستوى المحلي.

وأضاف أن البرنامج التدريبي تم تصميمه وفق منهجية متكاملة تبدأ بإعداد مدربات مؤهلات، يقمن بدورهن في نقل الخبرات إلى الميسرات داخل الحضانات، بما يحقق الاستدامة ويؤسس لنموذج تدريبي قابل للتوسع والتطبيق في مختلف المحافظات.

وأشار إلى أن التدريب يأتي في سياق دعم جودة البيئة التعليمية للأطفال في سنواتهم الأولى، من خلال تمكين الميسرات بالمعارف والمهارات اللازمة للتعامل مع الأطفال بشكل علمي وتربوي سليم، بما يسهم في تنمية قدراتهم العقلية والنفسية والاجتماعية، ويعزز فرصهم في النمو المتكامل.

وقدمت الدكتورة هانم عمر مدير عام الإدارة العامة لشئون الطفل بالوزارة عرضا عن التدريب ومراحل التنفيذ،الذى انطلق مركزيا باستهداف إعداد كوادر تدريبية مؤهلة داخل محافظة أسوان قادرة على نقل المعرفة وتنفيذ البرامج التدريبية بكفاءة و بما يضمن توحيد المفاهيم والرسائل المرتبطة بمجال الطفولة المبكرة، وتقديم محتوى تدريبي متسق يعكس التوجهات الفنية لــوزارة التضامن الاجتماعي.

وشهدت المرحلة الثانية للتدريب تحقيق مستوى عالٍ من الجودة، لتحقيق الأثر المطلوب ورفع كفاءة الخدمات المقدمة داخل الحضانات حيث تم اختيار الميسرات وفق منهجية تضمن تحقيق الانتشار والكفاءة، وتمثيل جميع الوحدات بمراعاة التوزيع الجغرافي على مستوى محافظة أسوان ولاول مرة تم تدريب ميسرات مركز ابو سنبل حيث كان من المراكز صعبة الوصول اليها بسبب بعدها الجغرافي

وأضافت عمر أن التدريب شمل العديد من الموضوعات من مراحل نمو الطفل وخصائص كل مرحلة، الفروق الفردية بين الأطفال، أساليب واهمية التعلم من خلال اللعب، أنواع الأنشطة، دور الميسرة في توجيه النشاط ،الدعم النفسي، إدارة الحضانة والحماية والرعاية، فضلا عن الجانب التطبيقي،حيث ربط المعارف النظرية بالممارسات العملية.

الجدير بالذكر أن برنامج تدريب ميسرات دور الحضانات بمحافظة أسوان استهدف تأهيل 100 من ميسرات الحضانات على تطبيق النموذج الياباني «التعلم من خلال اللعب»، بما يسهم في تنمية مهارات الأطفال وتعزيز قدراتهم داخل بيئة تعليمية آمنة ومحفزة وتم تدريب 111 ميسرة بالفعل داخل المحافظة بنسبة نجاح 111%.

وشهدت الاحتفالية تكريم الفائزين، حيث حصلت الأستاذة فاطمة محمد حسن على المركز الأول كأفضل مدربة، فيما جاءت الأستاذة باتعة أحمد محمد في المركز الثاني، كما فازت 12 ميسرة بجوائز مالية وأخرى عينية تضمنت وسائل تعليمية للأطفال.

كما تم خلال الاحتفالية تكريم المدربين الفائزين، إلى جانب تكريم الفريق المركزي بالوزارة وفرق المنسقين المحليين بمديرية التضامن الاجتماعي بأسوان.