محافظ أسيوط: ضبط المخالفات مستمر.. غلق وتشميع 26 محلًا تجاريًا لعدم الالتزام بقرارات الغلق

أعلن اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، عن مواصلة جهود الأجهزة التنفيذية في إحكام الرقابة على الأنشطة التجارية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بضرورة الالتزام بقرارات الغلق وتحقيق الانضباط في الشارع.

وأوضح المحافظ أن الحملات الأخيرة التي تم تنفيذها على مدار اليوم أسفرت عن غلق وتشميع 26 محلًا تجاريًا لمخالفتهم مواعيد الغلق المحددة، مؤكدًا أن الأجهزة المعنية تتعامل بكل حسم مع أي تجاوزات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فورًا.

وأشار إلى أن تلك الحملات تأتي في إطار خطة متكاملة تنفذها المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والوحدات المحلية، حيث تم تكثيف المرور الميداني على الأسواق والشوارع الحيوية لرصد المخالفات والتعامل معها بشكل فوري.

وأضاف اللواء محمد علوان أن مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة يواصل متابعة تنفيذ الحملات لحظة بلحظة، حيث تابع سير الأعمال من داخل المركز كل من الأستاذ خالد عبدالرؤوف، السكرتير العام المساعد للمحافظة، واللواء أحمد حسني، مستشار المحافظ، بما يضمن سرعة اتخاذ القرار والتعامل الفوري مع أي مخالفة يتم رصدها.

وشدد المحافظ على استمرار تنفيذ الحملات بشكل يومي بكافة المراكز والأحياء، مع توجيه رؤساء الوحدات المحلية بعدم التهاون في تطبيق القانون، والتصدي الحاسم لأي مخالفات تتعلق بمواعيد الغلق، حفاظًا على الصالح العام.

واختتم محافظ أسيوط تصريحاته بالتأكيد على أهمية التزام أصحاب الأنشطة التجارية بالتعليمات المنظمة، والتعاون مع الأجهزة التنفيذية، مشيرًا إلى أن غرف العمليات تعمل على مدار الساعة لتلقي الشكاوى عبر الخط الساخن (114) أو (2135858/ 088) و(2135727/ 088)، بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528)، التي تعمل على مدار الساعة لتلقي الشكاوى وسرعة التعامل معها.