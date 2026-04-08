قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الدور المصري عنصر حاسم في حماية فرص التهدئة وتحقيق سلام أكثر ثباتًا واستقرارًا بالشرق الأوسط
16 صورة ترصد تفاصيل جولة وزير التعليم بمدارس الشرقية اليوم
البرلمان العربي يدين اقتحام القنصلية الكويتية في مدينة البصرة
استئناف الحركة في مضيق هرمز بعد وقف إطلاق النار
مخدرات ب95 مليون جنيه.. مصرع 5 عناصر خطرة في تبادل إطلاق النار مع الشرطة بالجيزة
شوبير: الأهلي مهدد بعدم المشاركة في دوري أبطال أفريقيا الموسم المقبل
بعد إعلان الهدنة الأمريكية.. انخفاض سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك اليوم
بعد جدل الأحوال الشخصية.. مقترحات برلمانية عاجلة لضبط الرؤية والحضانة
مهتز نفسيا.. الداخلية تكشف تفاصيل وجود مشرد داخل غرفة صرف صحي بمطروح
الأردن يرحب باتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران ويؤكد دعم جهود التهدئة الإقليمية
الرئيس السيسي: التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بين أمريكا وإيران أثلج صدور الملايين من محبي السلام
أول تعليق من شوبير على تصريحات سيد عبدالحفيظ بشأن مباراه الأهلي وسيراميكا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط: ضبط المخالفات مستمر.. غلق وتشميع 26 محلًا تجاريًا لعدم الالتزام بقرارات الغلق

إيهاب عمر

أعلن اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، عن مواصلة جهود الأجهزة التنفيذية في إحكام الرقابة على الأنشطة التجارية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بضرورة الالتزام بقرارات الغلق وتحقيق الانضباط في الشارع.

وأوضح المحافظ أن الحملات الأخيرة التي تم تنفيذها على مدار اليوم أسفرت عن غلق وتشميع 26 محلًا تجاريًا لمخالفتهم مواعيد الغلق المحددة، مؤكدًا أن الأجهزة المعنية تتعامل بكل حسم مع أي تجاوزات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فورًا.

وأشار إلى أن تلك الحملات تأتي في إطار خطة متكاملة تنفذها المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والوحدات المحلية، حيث تم تكثيف المرور الميداني على الأسواق والشوارع الحيوية لرصد المخالفات والتعامل معها بشكل فوري.

وأضاف اللواء محمد علوان أن مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة يواصل متابعة تنفيذ الحملات لحظة بلحظة، حيث تابع سير الأعمال من داخل المركز كل من الأستاذ خالد عبدالرؤوف، السكرتير العام المساعد للمحافظة، واللواء أحمد حسني، مستشار المحافظ، بما يضمن سرعة اتخاذ القرار والتعامل الفوري مع أي مخالفة يتم رصدها.

وشدد المحافظ على استمرار تنفيذ الحملات بشكل يومي بكافة المراكز والأحياء، مع توجيه رؤساء الوحدات المحلية بعدم التهاون في تطبيق القانون، والتصدي الحاسم لأي مخالفات تتعلق بمواعيد الغلق، حفاظًا على الصالح العام.

واختتم محافظ أسيوط تصريحاته بالتأكيد على أهمية التزام أصحاب الأنشطة التجارية بالتعليمات المنظمة، والتعاون مع الأجهزة التنفيذية، مشيرًا إلى أن غرف العمليات تعمل على مدار الساعة لتلقي الشكاوى عبر الخط الساخن (114) أو (2135858/ 088) و(2135727/ 088)، بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528)، التي تعمل على مدار الساعة لتلقي الشكاوى وسرعة التعامل معها.

