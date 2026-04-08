كشف الدكتور محمد عزام، خبير تكنولوجيا المعلومات، تفاصيل إطلاق أول شريحة محمول للأطفال في مصر بكود سري وتحكم أبوي.

وقال إن الشريحة المخصصة للأطفال سيتم توفيرها للأسر، وإن ولي الأمر هو من يتعاقد على الشريحة، وبعد ذلك يتم وضعها في جهاز الطفل.

وأضاف خبير تكنولوجيا المعلومات، خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن هذه الشريحة تحمي الأطفال من الدخول إلى المواقع الخطرة، والتي بها مشكلات قد تضر الطفل.

وأشار إلى أن الشريحة تحدد المحتوى لكل مرحلة عمرية، وأن هذه الشريحة تمنع وصول الطفل إلى الألعاب أيضًا التي لا تناسب عمره، وأن كل ذلك من أجل الحفاظ على الأطفال.

ولفت إلى أنه إذا كان المحتوى مناسبًا، تسمح الشريحة للطفل بالدخول عليه، كما أن ولي الأمر يستطيع معرفة الأشياء التي يدخل عليها الطفل.