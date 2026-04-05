طرح شريحة محمول مخصصة للأطفال.. تنظيم الاتصالات يكشف التفاصيل

كشف المهندس محمد إبراهيم النائب التنفيذي والمتحدث الرسمي باسم الجهاد القومي لتنظيم الاتصالات، تفاصيل طرح شريحة محمول مخصصة للأطفال في طريق التعامل مع استخدام الأطفال السوشال ميديا والالعاب الالكترونية.

وقال المهندس محمد إبراهيم النائب التنفيذي والمتحدث الرسمي باسم الجهاد القومي لتنظيم الاتصالات، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد سالم، مقدم برنامج كلمة أخيرة، المذاع عبر قناة اون، مساء اليوم الأحد، إن كل شرائح الهواتف يوجد عليها كل التطبيقات والالعاب ولكن الشريحة التي سيتم طرحها سيكون عليها الانترنت المناسب للاطفال والالعاب المناسبة ولا يوجد بها محتوى ضار.

واضاف المهندس محمد إبراهيم النائب التنفيذي والمتحدث الرسمي باسم الجهاد القومي لتنظيم الاتصالات، أن هذه الفكرة في غاية الأهمية والفاعلية، ونعمل عليها من الناحية الفنية، لافتا إلى أن هذه الفكرة شهدت توافق كبير من الجميع.