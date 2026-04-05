قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إعلام عبري: إطلاق صفارات الإنذار بالجليل الغربي
دعم الشفافية ومكافحة الفساد.. النواب يناقش مشروع قانون المحليات اليوم
بعد تشغيل محطات جديدة.. أسعار تذاكر القطار الكهربائي الخفيف LRT وخريطة الاشتراكات 2026
لا تخففوا الملابس.. الأرصاد تكشف مفاجأة عن حالة طقس منتصف الأسبوع
نتنياهو لترامب: مستوى التعاون داخل ساحة المعركة وخارجها غير مسبوق
ثروت سويلم: قرار إلغاء الهبوط لن يتكرر مرة أخرى تحت أي ظرف
بعد تحرك البرلمان.. عقوبات رادعة للدجالين بالقانون
لبنان يسعى لوساطة مصرية لتفادي هجوم إسرائيلي محتمل
سعر الجنيه الذهب في البحرين اليوم الإثنين
متحف مطار القاهرة يستعرض صورة عتبة خشبية للسيد المسيح
المواصفات الكاملة لسيارة BYD شارك 6 الجديدة.. بتصميم الـ بيك أب
إصابة مفاجئة تبعد حمزة عبدالكريم عن برشلونة.. وغموض بشأن مدة غيابه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

عنصر رئيسي يجعل البكاء سبباً لتحسين مزاجك.. دراسة علمية تكشف

.. عنصر رئيسي يجعل البكاء سبباً لتحسين مزاجك
.. عنصر رئيسي يجعل البكاء سبباً لتحسين مزاجك
هاجر هانئ

أظهرت دراسة حديثة نُشرت في مجلة "كولابرا علم النفس" أن الفوائد النفسية للبكاء تعتمد بشكل كبير على أسباب البكاء. فبينما يعتقد الأشخاص  عادةً أن البكاء يُخفف من وطأة المشاعر فورًا، تشير الأبحاث إلى أن ذرف الدموع لا يُحسّن مزاج الشخص بشكل عام. وتكون آثار البكاء قصيرة الأمد نسبيًا، وتختلف باختلاف ما إذا كان سبب البكاء ضيقًا شخصيًا، أو مشاهدة وسائل الإعلام، أو لحظات من السكينة.

أجرى العلماء دراسة جديدة لفهم تأثير البكاء على البالغين في بيئاتهم الطبيعية اليومية. في السابق، اعتمد العلماء في الغالب على التجارب المخبرية أو الاستبيانات التي تطلب من المشاركين استرجاع أحداث ماضية. قد تُسبب هذه الأساليب التقليدية مشاكل، إذ قد يكبح الأشخاص دموعهم في بيئة المختبر، أو يجدون صعوبة في تذكر مشاعرهم بدقة بعد أيام أو أسابيع.

يقول ستيفان شتيغر، أستاذ ورئيس قسم المنهجية النفسية في جامعة كارل لاندشتاينر، ومؤلف الدراسة: "البكاء سلوك بشري أساسي. لقد أدهشني قلة الأبحاث التي أُجريت حول البكاء في بيئات مشابهة للبيئة الطبيعية".

أراد العلماء تتبع المشاعر لحظة بلحظة. وسعوا إلى قياس المدة الزمنية اللازمة لتغير مزاج الشخص بعد البكاء. كما هدفوا إلى معرفة ما إذا كانت عوامل مثل شدة الدموع أو سبب البكاء تؤثر على النتيجة العاطفية.

ولاستكشاف هذه التساؤلات، راقب العلماء 106 بالغين على مدى أربعة أسابيع. كان المشاركون في الغالب من النساء من النمسا وألمانيا، بمتوسط ​​عمر يبلغ حوالي 29 عامًا. وقد قاموا بتثبيت تطبيق تتبع مخصص على هواتفهم الذكية لتسجيل تجاربهم.

كلما بكى المشاركون، طُلب منهم تسجيل ذلك فورًا في التطبيق. سجّلوا السبب المحدد للبكاء، وشدة البكاء، ومدة استمراره بالدقائق، ومستويات مشاعرهم الإيجابية والسلبية. ثمّ ذكّرهم التطبيق تلقائيًا بالإبلاغ عن حالتهم العاطفية مجددًا بعد 15 و30 و60 دقيقة.

ولضمان عدم إغفال أي دموع، طلب الباحثون أيضًا من المشاركين إكمال استبيان يومي. رصد هذا الاستبيان أي نوبات بكاء ربما نسي الشخص تسجيلها سابقًا. كما قاس حالتهم العاطفية العامة خلال اليوم، مما مكّن العلماء من تحديد مستوى أساسي لشعور كل شخص في الأيام التي لا يبكي فيها.

وجد العلماء أن البكاء العاطفي سلوك بشري شائع للغاية. فقد بكى ما يقرب من 87% من المشاركين مرة واحدة على الأقل، بمعدل خمس نوبات بكاء تقريبًا خلال فترة الأسابيع الأربعة. وبلغ إجمالي عدد نوبات البكاء التي أبلغ عنها المشاركون في استبياناتهم المسائية 315 نوبة بكاء فورية، بالإضافة إلى 300 نوبة بكاء أخرى نُسيت سابقًا.

كانت النساء أكثر ميلاً للبكاء من الرجال. فقد بلغ متوسط ​​نوبات البكاء لدى النساء المشاركات في الدراسة ست نوبات تقريباً خلال الشهر، بينما بلغ متوسطها لدى الرجال أقل من ثلاث نوبات. كما بكت النساء لفترات أطول وبشدة أكبر من المشاركين الذكور.

وتنوعت أسباب البكاء بين الرجال والنساء. فكانت النساء أكثر عرضة للبكاء بسبب الشعور بالوحدة أو الخلافات الشخصية مع المقربين. أما الرجال، فكانوا يميلون للبكاء استجابةً لمشاعر العجز أو كرد فعل على وسائل الإعلام، مثل مشاهدة فيلم حزين.

وكان السبب الأكثر شيوعاً للبكاء لدى جميع المشاركين هو مشاهدة وسائل الإعلام. وكانت الدموع الناجمة عن الشعور بالإرهاق أو الوحدة هي الأشد والأطول مدة، حيث تراوحت مدة كل نوبة منها بين 11 و13 دقيقة.

وبالنظر إلى النتائج العاطفية، لم يجد العلماء دليلاً قاطعاً على أن البكاء يوفر راحة فورية تلقائياً، وهو ما وصفه ستيجر بأنه مفاجئ.

واعتمدت التداعيات العاطفية بشكل شبه كامل على السبب المحدد للبكاء. أدى البكاء استجابةً لمصاعب شخصية، كالشعور بالوحدة أو الإرهاق، إلى انخفاض حاد في المشاعر الإيجابية وارتفاع ملحوظ في المشاعر السلبية.

واستمرت هذه المشاعر السلبية لفترة طويلة. فبالنسبة لمن بكوا بسبب الإرهاق، ظلت مشاعرهم الإيجابية أقل بكثير من المعتاد بعد ساعة كاملة. كما أثرت هذه المحفزات الذاتية سلبًا على الحالة المزاجية العامة للشخص لبقية اليوم، على الرغم من عودة مشاعرهم إلى طبيعتها في صباح اليوم التالي.

أما الدموع التي ذُرفت لأسباب أخرى، فقد أظهرت أنماطًا مختلفة تمامًا. إذ تسبب البكاء عند مشاهدة محتوى إعلامي في انخفاض أولي في كل من المشاعر الإيجابية والسلبية. وخلال الساعة التالية، استمرت المشاعر السلبية في الانخفاض، مما يشير إلى أن البكاء أثناء مشاهدة فيلم قد يُساعد في النهاية على تهدئة الشخص.

لم تُحدث دموع الفرح، كالبكاء عند تلقي لفتة طيبة، تغييرًا فوريًا في الحالة النفسية للمشاركين. بعد حوالي 15 دقيقة، شعر المشاركون بانخفاض حاد في المشاعر السلبية. وفي المقابل، تسبب البكاء الناتج عن الشعور بالعجز في انخفاض سريع في المشاعر الإيجابية، لكن سرعان ما عاد المشاركون إلى حالتهم النفسية الطبيعية خلال 15 دقيقة.

مع أن الدراسة تُقدم رؤى معمقة حول المشاعر الإنسانية، إلا أن هناك احتمالات لسوء التفسير وبعض القيود التي يجب مراعاتها. فنظرًا لاعتماد الدراسة كليًا على التقييم الذاتي، فقد يكون المشاركون قد أخطأوا في تقييم مشاعرهم. كما أنهم ربما نسوا الإبلاغ عن بعض نوبات البكاء القصيرة أو البسيطة.

ولم يسمح تصميم الدراسة للباحثين بمقارنة البكاء بتجربة شعور قوي مماثل دون ذرف الدموع. ولهذا، يصعب تحديد ما إذا كانت التغيرات المزاجية الملحوظة ناتجة تحديدًا عن البكاء نفسه أم عن شدة الحدث العاطفي ذاته.

وقال ستيجر: "لا توجد دراسات أخرى مُخطط لها حاليًا حول هذا الموضوع". لكننا سنستخدم أسلوب التقييم، أي القياسات المتعددة يوميًا على مدى عدد محدد من الأيام (أسلوب أخذ عينات الخبرة) باستخدام الهواتف الذكية، في دراساتنا اللاحقة، لأن هذا الأسلوب واعد جدًا لتحليل السلوك البشري في حياته اليومية (أي أنه يتمتع بمصداقية بيئية عالية).

المصدر:psypost

البكاء سبب البكاء الدموع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار كروت الشحن والإنترنت في مصر

رسميًا.. أسعار كروت الشحن والإنترنت في مصر

تطبيقات بدلا من ماسنجر

بعد قرار الغلق الرسمي .. إليك 6 تطبيقات بديلة عن ماسنجر

الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تستمر 5 ساعات

طقس متقلب غدًا.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تستمر 5 ساعات

سعر الذهب

عيار 21 يخسر 500 جنيه من القمة.. هبوط جديد يضرب سعر الذهب اليوم

سعر الدولار

بعد ارتفاع الاحتياطي.. سعر الدولار أمام الجنيه رسميًا اليوم

زيادة المرتبات والمعاشات

الحكومة تعلن صرف زيادة المرتبات والمعاشات رسميًا بدءًا من هذا الموعد.. هتقبض كام؟

الزواج

هل يجوز زواج المطلقة سرًا بدون ولي؟.. أمين الفتوى يجيب

سعر الدولار في البنك المركزي

رسميا .. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم

ترشيحاتنا

سهير جودة

ليلة استثنائية وأخرى أسطورية.. سهير جودة تحتفي بفرحين بين سقارة والزمالك

سلمى عبد الحليم

هيخرج خلال أيام.. زوجة سامي عبد الحليم تكشف تطورات حالته الصحية|خاص

كريم سامي مغاوري

عودة قوية.. كريم سامي مغاوري يبدأ التحضيرات لتصوير بيت بابا 2 قريبًا بعد تعافيه | خاص

بالصور

السيطرة على حريق فيقاعة أفراح بالزقازيق دون إصابات.. صور

حريق
حريق
حريق

العرض قريبا.. عمرو يوسف يشارك جمهوره كواليس مسلسله "الفرنساوي"

عمرو يوسف
عمرو يوسف
عمرو يوسف

نجاح أول جراحة متقدمة لتثبيت كسر بالعمود الفقري بمستشفى منيا القمح المركزي لإنقاذ شاب من الشلل

عملية جراحية
عملية جراحية
عملية جراحية

فيديو

مصطفى محمود

ابنة مصطفى محمود تكشف حقيقة علاقة والدها بالجن.. ومن صاحب تلك الشائعة

مصطفى محمود

ابنة مصطفى محمود: أتمنى التركيز على الجانب العلمي في شخصية والدي بمسلسل رحلتي من الشك إلى اليقين

مصطفى محمود

ابنة مصطفى محمود: خالد النبوي الأقرب لوالدي من حيث الملامح

نجوم في مواجهة المرض

أزمات صحية تضرب نجوم الفن… 3 نجوم في مواجهة المرض| تطورات مقلقة عنهم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ٤٠ مليار جنيه؟!!

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: الوهم العاطفي

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: يوم اليتيم.. رسالة للعطاء والرحمة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أعظم يتيم في التاريخ.. رحلة النبي محمد ﷺ من الفقد إلى الرحمة

د.نجلاء شمس

د. نجلاء شمس تكتب: امتداد للرحمة الإنسانية

المزيد