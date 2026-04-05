لن تصدق.. سعر إطلالة إلهام شاهين في خطوبة نجل لميس الحديدي

حرصت الفنانة إلهام شاهين على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الإنستجرام، بصور جديدة لها خلال حضورها حفل خطوبة نجل الإعلامية لميس الحديدي.

سعر إطلالة إلهام شاهين

تألقت إلهام شاهين في الصور بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت جمبسوت طويل وذا أكمام طويلة واتسم بااللون الأسود الذي كشف عن رشاقتها.

قد حمل جمبسوت إلهام شاهين في الحفل توقيع دار الأزياء العالمية elisabetta franchi، وبلغ سعره ما يقرب من 95 ألف جنيه مصري مما أثار الدهشة بين متابعيها على السوشيال ميديا.

أنتعلت إلهام شاهين حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون الأسود مع حقيبة يد صغيرة الحجم باللون البيج الفاتح، وتزينت ببعض المجوهرات التي منحتها إطلالة متكاملة.

أما من الناحية الجمالية، بدت إلهام شاهين بشعرها القصير، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.