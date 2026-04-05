محاكمة 3 متهمين بقضية خلية النزهة.. الأربعاء

تستمع الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، الأربعاء المقبل 8 أبريل 2026، للشهود في محاكمة 3 متهمين فى القضية رقم 759 لسنة 2025، والمعروفة بخلية النزهة.

كشفت تحقيقات النيابة العامة تولي المتهم الأول قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وآمنة للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، ووجه لباقى المتهمين الانضمام للخلية مع علمهم بأغراضها.